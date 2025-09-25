"Decisione senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha convocato generali e ammiragli dell'esercito statunitense in una rara riunione, indetta con breve preavviso e senza una ragione specifica, che si terrà la prossima settimana presso una base del Corpo dei Marines in Virginia. La chiamata, se così può essere definita, ha coinvolto tutti i massimi comandanti militari delle forze Usa, compresi quelli impegnati in missioni all'estero. La direttiva è tra l'altro stata emessa all'inizio di questa settimana in concomitanza con l'avvicinamento della chiusura delle attività governative, e mesi dopo che lo stesso team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l'intenzione di intraprendere un'ampia fusione dei massimi comandi militari del Paese.

La strana riunione di Hegseth

La notizia è stata lanciata dal Washington Post. Ci sono circa 800 generali e ammiragli sparsi negli Stati Uniti e in decine di altri Paesi e fusi orari. L'ordine di Hegseth si applicherebbe a tutti gli ufficiali superiori con il grado di generale di brigata o superiore, o al loro equivalente nella Marina, che ricoprono posizioni di comando e ai loro consiglieri di truppa. In genere, ciascuno di questi ufficiali supervisiona centinaia o migliaia di truppe semplici. Tra coloro che dovrebbero partecipare all'incontro di Hegseth figurano anche i comandanti di alto rango nelle zone di conflitto e gli alti vertici militari di stanza in Europa, Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico.

" La gente è molto preoccupata. Non ha idea di cosa significhi ", ha dichiarato al WP una fonte anonima. Altre fonti hanno espresso frustrazione per il fatto che anche molti comandanti di stanza all'estero saranno obbligati a partecipare. " Non si possono chiamare i GOFO che guidano il loro popolo e la forza globale in un auditorium fuori Washington senza spiegare loro perché/qual è l'argomento o l'agenda ", ha spiegato una terza fonte usando l'abbreviazione GOFO per ufficiale generale o ufficiale di bandiera. " Stiamo portando via tutti i generali e gli ufficiali di bandiera dal Pacifico in questo momento? È tutto molto strano ", ha aggiunto.

Cosa succede negli Usa?

La notizia della riunione è emersa poco dopo che Hegseth aveva unilateralmente ordinato massicci cambiamenti al Pentagono, tra cui la riduzione del 20 percento del numero di ufficiali generali, il licenziamento di alti dirigenti senza giusta causa e un nuovo ordine di alto profilo per rinominare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. I massimi funzionari dell'amministrazione hanno inoltre elaborato una nuova strategia di difesa nazionale che dovrebbe rendere la difesa del territorio nazionale la principale preoccupazione del Paese, dopo che per diversi anni la Cina è stata identificata come il principale rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il mese scorso Hegseth ha licenziato il Tenente Generale Jeffrey Kruse, direttore della Defense Intelligence Agency; il Vice Ammiraglio Nancy Lacore, capo della Riserva della Marina; e il Contrammiraglio Milton Sands, un ufficiale dei Navy SEAL che supervisionava il Naval Special Warfare

si rivolgerà ai suoi vertici militari all'inizio della prossima settimana

Command. Dal canto suo il portavoce del Pentagonoha dichiarato che Hegseth "", senza però fornire dettagli.