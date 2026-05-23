Donald Trump Jr. sposa Bettina Anderson: nozze blindate alle Bahamas, il presidente Usa diserta

Donald Trump Jr. ha detto sì a Bettina Anderson in un matrimonio super riservato celebrato tra la Florida e le Bahamas. Ma a far parlare, ancora prima delle nozze, è stata soprattutto l’assenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha liquidato la questione con una delle sue battute provocatorie: “Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio, ma io ho una cosa chiamata Iran”. Il primogenito del tycoon, 47 anni, ha scelto una formula estremamente privata per il suo grande giorno insieme alla modella e influencer di Palm Beach. Dopo una cerimonia civile blindatissima in Florida, i festeggiamenti si sono spostati su un’isola privata delle Bahamas, dove la coppia ha riunito meno di cinquanta invitati tra parenti e amici più stretti.

L’assenza di Donald Trump

Per giorni si era parlato della possibile presenza del presidente americano al matrimonio del figlio, ma alla fine Donald Trump ha scelto di restare a Washington. A spiegare il motivo è stato lui stesso, con il tono ironico che lo contraddistingue. “A mio figlio piacerebbe che andassi, sarà una piccola cerimonia privata e cercherò di esserci”, aveva dichiarato inizialmente nello Studio Ovale. Poi la battuta definitiva: “Questo non è un buon momento per me, per tutto ciò che riguarda l’Iran e altre cose simili”. Secondo i media americani, l’assenza del presidente era comunque prevista. L’attuale scenario internazionale e le tensioni diplomatiche legate al conflitto con l’Iran avrebbero reso troppo complicata la partecipazione a un evento mondano, soprattutto per le inevitabili questioni di sicurezza.

Perché le nozze sono diventate “top secret”

In un primo momento, secondo indiscrezioni circolate negli ambienti repubblicani, Donald Trump Jr. e Bettina Anderson avrebbero addirittura valutato l’idea di un matrimonio alla Casa Bianca. Un progetto ambizioso che, però, sarebbe stato progressivamente accantonato proprio a causa della delicata situazione geopolitica internazionale. La coppia avrebbe quindi deciso di optare per una soluzione molto più discreta, pochi invitati, sicurezza rafforzata e una location lontana dai riflettori. Una scelta quasi opposta rispetto al sontuoso addio al nubilato organizzato per Bettina a Mar-a-Lago all’inizio dell’anno.

L’addio al nubilato da favola a Mar-a-Lago

Prima delle nozze, Bettina Anderson aveva festeggiato con un esclusivo party a tema “Giardino Incantato” nella residenza di famiglia dei Trump. Presenti praticamente tutte le donne del clan, Ivanka Trump con la figlia Arabella, Tiffany Trump, Lara Trump, Marla Maples e persino Kai Trump, figlia dello sposo. Durante i festeggiamenti, Donald Trump Jr. non aveva nascosto l’emozione parlando pubblicamente della futura moglie: “È intelligente, affettuosa e premurosa. Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita con lei”.

La storia d’amore

Le prime indiscrezioni sulla relazione tra Don Jr. e Bettina Anderson erano emerse alla fine del 2024, quando i due erano stati fotografati insieme durante una vacanza a Venezia. All’epoca il figlio del presidente risultava ancora legato a Kimberly Guilfoyle, ex volto di Fox News e storica compagna dal 2018. Proprio quelle immagini italiane avevano scatenato il gossip internazionale. Poco dopo, la relazione con Guilfoyle si era conclusa e Anderson aveva iniziato ad apparire ufficialmente accanto a Trump Jr. durante eventi politici e appuntamenti pubblici della famiglia repubblicana. La proposta di matrimonio sarebbe poi arrivata nel dicembre 2025 a Camp David, fino alle nozze celebrate in queste ore. Per Donald Trump Jr. si tratta del secondo matrimonio, in passato era stato sposato con Vanessa Pergolizzi, madre dei suoi cinque figli.

Chi è Bettina Anderson

Nata nel dicembre del 1986 a Palm Beach, in Florida, Bettina Anderson appartiene a una delle famiglie più conosciute dell’alta società locale. Suo padre, Harry Loy Anderson Jr., è stato un imprenditore di successo diventato giovanissimo presidente di banca negli Stati Uniti, mentre la madre Inger Anderson è nota per il suo impegno filantropico. Dopo la laurea in Storia dell’Arte alla Columbia University nel 2009, Bettina ha intrapreso la carriera da modella collaborando con diversi marchi di lusso e comparendo su riviste patinate americane. Negli anni è diventata anche influencer e volto molto noto della mondanità di Palm Beach. Accanto all’attività nel fashion, Anderson si è dedicata anche al sociale.

Nel 2021 ha fondato “The Paradise Fund”, organizzazione no-profit impegnata nei soccorsi post calamità e nella tutela della fauna selvatica della Florida. Un progetto che, secondo chi la conosce, riflette l’educazione ricevuta dai genitori e il suo forte interesse per le attività benefiche.