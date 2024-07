Ecovandali bloccano l'aeroporto di Francoforte, decine di voli dirottati

Da X (Ultima Generazione)

Mattinata decisamente turbolenta a Francoforte, dopo un gruppo di ecologisti di Ultima Generazione ha bloccato l'aeroporto, uno dei più importanti d'Europa. Il blocco è durato due ore circa, con gli attivisti che avevano fatto irruzione in diversi punti della pista. Molti voli intercontinentali sono stati dirottati su altri scali. Ora il traffico su Francoforte è in lenta ripresa.

La polizia non ha ancora reso noto il numero degli attivisti che hanno preso parte al blitz e quanto questo sia durato. In passato Letzte Generation (Ultima Generazione) si è resa protagonista di diverse azioni dimostrative, causando profondi disagi ai viaggiatori (e non solo) con la scusa della battaglia per la protezione dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. Una delle azioni più utilizzate, anche in Italia, è quella di "incollarsi" le mani sull'asfalto e bloccare le strade.

Quello che si sa fino ad ora

"Sei manifestanti hanno usato piccole pinze per aprire varchi nelle recinzioni e sono arrivati a piedi, in bicicletta e con lo skateboard in vari punti intorno alle piste di decollo e di atterraggio", si legge in un comunicato stampa del gruppo dopo l'azione di Francoforte. L’azione e stata intrapresa "per chiedere al governo tedesco di partecipare alla stesura e alla firma di un accordo internazionale legalmente vincolante che regoli l’eliminazione globale di petrolio, gas e carbone entro il 2030".

Il comunicato

“Oggi: Aeroporto di Francoforte. La continua estrazione e combustione di petrolio, gas e carbone rappresenta una minaccia per la nostra esistenza.

Abbiamo unito le forze a livello internazionale: Uscire dai fossili entro il 2030!”. Il testo è stato pubblicato su X dal gruppo di attivisti. Ieri era stato bloccato il servizio all’aeroporto di Colonia-Bonn, sempre con le stesse modalità.