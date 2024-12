Egitto, squalo attacca due turisti italiani: un morto e un ferito

La spiaggia di Marsa Alam

Erano in acqua per passare degli attimi di spensieratezza e di svago, ma improvvisamente sono finiti nel mirino di uno squalo. Il bollettino dell'attacco è di un turista morto (romano di 48 anni) e di uno ferito (69enne originario di Genivolta, in provincia di Cremona, ora ricoverato nell'ospedale di Port Ghalib). Entrambi italiani, si trovavano nella zona settentrionale di Marsa Alam, una nota località balneare sul Mar Rosso. Le autorità egiziane hanno fatto sapere che l'aggressione è avvenuta in acque profonde e al di fuori dell'area balneabile.

Fin da subito è stata ordinata la formazione di un comitato urgente, in coordinamento con il governatorato del Mar Rosso, per ricostruire le cause dell'incidente. Il ministero dell'Ambiente ha disposto la chiusura dell'area e ha vietato la balneazione dalla zona dei pontili per due giorni; inoltre ha incaricato i funzionari di aumentare i livelli di guardia e di effettuare subito un monitoraggio nelle riserve del Mar Rosso.

Marsa Alam è rinomata per le spiagge di sabbia e per le barriere coralline. Ma in acqua, si sa, le insidie sono sempre dietro l'angolo. Infatti non si tratta del primo attacco da parte di uno squalo nei confronti dei turisti nel Mar Rosso. Già a luglio 2022 una donna austriaca di 68 anni è stata uccisa; invece un turista russo - dopo circa un anno - è stato divorato da un pescecane. Dopo pochi mesi, a settembre del 2023, uno squalo ha strappato un braccio a una donna egiziana nelle acque davanti alla spiaggia di Dahab, nel sud del Sinai.

A quel punto le autorità egiziane, alla luce dei gravi episodi, hanno annunciato l'installazione di dispositivi di monitoraggio

collegati ai satelliti. Un modo per provare a tracciare i movimenti e il comportamento degli squali, adottando misure di precauzione nel tentativo di proteggere ie i bagnanti dai possibili attacchi.