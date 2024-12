"Esercito in massima allerta". Tensione alle stelle tra Cina e Taiwan

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina ha avviato operazioni navali e aeree su un'area che si estende per centinaia di chilometri al largo delle sue coste, tra il Mar Cinese Meridionale e il Pacifico occidentale. Le autorità dell’aviazione civile di Pechino hanno emesso un avviso che limita parzialmente lo spazio aereo lungo la costa orientale e sud-orientale nel tratto compreso tra la città di Shanghai e la provincia del Guangdong, da qui fino al prossimo 11 dicembre. Questa mossa indica un'imminente attività militare nel citato spazio aereo, con un occhio rivolto a Taiwan. Non a caso l'esercito di Taipei è in stato di allerta per quanto potrebbe accadere nell'immediato. Dal canto suo, la Cina ha a promesso di " difendere fermamente " la propria sovranità e ha insistito sul fatto che Taiwan è una parte " inalienabile " del suo territorio. " La Cina difenderà fermamente la propria sovranità nazionale e integrità territoriale ", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, mentre l'esercito di Taiwan lanciava manovre militari per testare la prontezza di combattimento.

Cosa succede tra Taiwan e Cina

Le forze armate di Taiwan, come detto, hanno ricevuto una " elevata allerta" dopo che la Cina ha imposto ampie restrizioni aeree al largo della costa orientale. L'Esercito popolare di liberazione ha istituito " sette zone di restrizione dello spazio aereo nelle regioni orientali di Zhejiang e Fujian ", due province cinesi di fronte a Taiwan, ha affermato il ministero della Difesa taiwanese. Queste restrizioni sono in vigore da oggi a mercoledì. Taipei ha annunciato inoltre di aver rilevato navi militari e della guardia costiera cinesi vicino allo Stretto di Taiwan e nell'Oceano Pacifico. In risposta, le autorità taiwanesi hanno annunciato " manovre di preparazione al combattimento " e la " elevata allerta " delle forze armate, " tenendo conto delle minacce nemiche, delle condizioni meteorologiche e del posizionamento tattico ".

Il ministero della Difesa di Taiwan ha quindi dichiarato in un comunicato di aver istituito un centro di risposta alle emergenze. Ricordiamo che il governo cinese considera Taiwan parte del proprio territorio e si oppone al sostegno e alle vendite Usa nel settore militare all'isola. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha fatto tappa alle Hawaii e a Guam durante un tour di una settimana nel Pacifico che si è concluso venerdì.

La mossa di Pechino

" Sia la portata che la distribuzione geografica di questi preparativi indicano esercitazioni che differirebbero in modo significativo dalle esercitazioni Joint Sword 2024 A e B ", ha affermato al Financial Times un alto funzionario taiwanese, riferendosi alle manovre cinesi di maggio e ottobre. Negli ultimi anni, Pechino ha organizzato esercitazioni militari sempre più frequenti che, secondo esperti taiwanesi e internazionali, mirerebbero ad intimidire Taipei e ad affinare le capacità di cui l'Esercito popolare di liberazione avrebbe bisogno per bloccare o invadere l'isola.

Dopo che Lai Ching-te ha assunto la carica di presidente di Taiwan, a maggio, Pechino ha organizzato un'esercitazione militare chiamata "Joint Sword 2024 A". La Cina l'ha descritta come una " punizione " per quello che definisce il separatismo di Lai. A ottobre, ha tenuto un seguito, Joint Sword 2024 B.

misure risolute

Lo scorso venerdì Lai è tornato a casa dal suo primo viaggio all'estero in qualità di presidente, durante il quale ha visitato gli alleati diplomatici di Taiwan nel Pacifico e ha fatto scalo alle Hawaii e nel territorio statunitense di Guam, come da prassi da molti anni. La Cina ha denunciato il viaggio e ha minacciato di rispondere con "" per salvaguardare la propria sovranità, un’espressione intesa come codice per le esercitazioni militari.