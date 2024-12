Un fake al bacio

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è la prima volta che i maligni si inventano una finta relazione romantica tra Elon Musk e Giorgia Meloni. Ma questa volta è diverso. Ieri su X - social solo casualmente di proprietà di Musk - girava un video in cui Elon e Giorgia, in abito di gala per la cerimonia di riapertura di Notre-Dame, si baciano appassionatamente.

Le immagini sono false: le ha generate l'intelligenza artificiale. Ma purtroppo sono vere molte reazioni. In tanti, e non solo all'inizio, ci hanno creduto. Uno stimato professore universitario - solo casualmente di sinistra - ha spiegato che «Il video col bacio forse è falso, ma l'incontro e lo sguardo sono attestati da più fonti». Insomma, troppa gente - anche digitalmente matura visto che sta su un social - l'ha bevuta. Immaginiamoci gli altri.

La capacità creativa dell'intelligenza artificiale prima ci ha stupito (la foto del Papa col piumino). Poi ci ha impressionato (la ricostruzione delle immagini perdute di Robert Capa nel D-day).

Adesso ci inquieta. Domani non vorremmo ci spaventasse. E quando interferirà davvero nella democrazia ci rovinerà.

Non sappiamo se l'IA sia una benedizione per l'umanità o un mostro che la divorerà.

Intanto sappiamo che è il futuro della disinformazione. Le cose, per essere vere, basterà siano credibili.

E a quel punto saremo sterminati da una miscela esplosiva letale. Quella fra una nuova intelligenza delle macchine e l'innata credulità degli uomini.