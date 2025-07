Fiamme nel porto di Saint Tropez: a fuoco il super yacht da 80mila dollari a settimana

Grave incidente a Saint Tropez, dove il super yacht Sea Lady II ha preso fuoco mentre si trovava ormeggiato al vecchio porto. Le fiamme sono divampate attorno alle 20.15 di ieri, quando gran parte degli occupanti si trovavano a bordo dell'imbarcazione. È l'orario in cui solitamente le barche tornano in porto per la sera e non sono stati resi noti i dettagli dell'incidente, che ha interessato i ponti superiori, fortunatamente senza coinvolgere altre abitazioni che si trovavano in porto. Tutti gli ospiti sono stati fatti scendere dallo yacht appena in tempo anche se due di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche, probabilmente per inalazione di fumo.

La gendarmeria ritiene come causa più probabile un generico problema elettrico che può aver generato un corto circuito che ha dato via all'incendio che, a meno di sviluppi successivi, si ritiene essere di natura accidentale. I vigili del fuoco francesi hanno faticato a spegnere le fiamme sullo yacht, sia a causa delle sue dimensioni sia in ragione dei materiali che lo costituiscono. Il Sea Lady II è una delle imbarcazioni di lusso che ogni anno solca il mar Mediterraneo a noleggio: chiunque lo può affittare per una vacanza indimenticabile lungo le coste italiane, francesi o spagnole, purché abbia a disposizione una cifra vicina agli 80mila dollari alla settimana.

Non è un'imbarcazione di nuova costruzione, visto che il varo risale al 1986, ma è stata completamente restaurata nel 2024 con interni di Frédéric Mechiche. Lungo oltre 41 metri, il primo nome del Sea Lady II è stato D'Angleterre II ed è un prodotto dei cantieri W.A. Souter & Sons. A bordo trovano posto al massimo 10 ospiti, divisi in 5 cabine inclusa una master suite. C'è spazio anche per 8 persone dell'equipaggio. Alimentata da due motori Caterpillar, naviga comodamente a 12 nodi, raggiunge una velocità massima di 16 nodi con un'autonomia fino a 4.031 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 45.000 litri a velocità di crociera. Ha un pescaggio relativamente ridotto, appena 2.

2 metri, il che la rende adatta anche navigare sotto costa nel Mediterraneo. Tra i servizi di bordo ci sono le moto d'acqua, gli sci nautici e due F5S Seabob, ma anche wakeboard, kayak e attrezzatura per lo snorkeling. Ovviamente, dispone anche di due tender per lo sbarco.