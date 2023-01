Le Figaro elogia i primi 100 giorni del Meloni: "Percorso senza errori"

La stampa internazionale continua a tessere le lodi del governo Meloni. Dopo il settimanale Economist è il turno del quotidiano Le Figaro. Il giornale francese ha celebrato i " i 100 giorni senza errori " di Giorgia Meloni al governo, " durante i quali la sua popolarità ha conosciuto un aumento spettacolare ". Nei suoi primi cento giorni in carica, il presidente del Consiglio italiano ha compiuto un " percorso senza sbagli ". Non certo una lode da poco.

Il successo internazionale del governo Meloni

Nell'articolo si legge che " l'opposizione, molto indebolita, non ha più alcun effetto " sulle azioni dell'ormai lanciatissima Meloni. È anche per questo che " le sue chances di durare aumentano di giorno in giorno ".

Le Figaro scrive inoltre che Meloni " ha lasciato in soffitta i vecchi slogan che hanno accompagnato la sua ascesa negli ultimi 10 anni ". Tutto questo, ragiona ancora il quotidiano transalpino, le è costato parecchi attacchi per aver rinunciato alle convinzioni di una volta e per le " marce indietro nei suoi primi provvedimenti affrettati e mal confezionati e che ha dovuto riscrivere ".

Dal canto suo, l'Economist ha ricordato come il leader di Fratelli d'Italia (FdI) abbia avuto " incontri conviviali " con Ursula von der Leyen e Papa Francesco, e sottolineando l'approvazione ricevuta dall'esecutivo meloniano tanto dalla Commissione europea quanto dal Vaticano, e cioè da " due organizzazioni che i primi ministri italiani devono sempre tenere dalla loro parte ".

L'articolo di Le Figaro

In molti si stanno accorgendo della mutazione che sta effettuando FdI, passato da partito di opposizione a responsabile partito di maggioranza. Non è un caso che, da 100 giorni, Meloni evidenzi l'importanza del tener conto della realtà. Nel farlo, sostiene ancora Le Figaro, " si è molto saggiamente allineata sulla scia di Mario Draghi, riprendendo alla lettere la quasi totalità delle sue politiche ".

Segue una serie di esempi: dalla presentazione a Bruxelles di un bilancio 2023 che " riprende i grandi equilibri del suo predecessore " alla rinuncia, " con un certo rigore " dei " simboli che irritavano Bruxelles ". Meloni ha inoltre " dato prova di un certo coraggio politico ripristinando le tasse sulla benzina a partire dal 1 gennaio, il che le è valso l'inizio di uno sciopero dei benzinai ".

Per quanto riguarda la politica estera, infine, anche qui il premier italiano ha mostrato coraggio: " Schierandosi con la Nato ha mantenuto il sostegno attivo dell'Italia all'Ucraina e non ha ceduto un centimetro ".

Il rapporto con l'Ue

Chi pensava che il governo meloniano potesse arrivare a rompere con l'Ue, o peggio, non sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia, si è dovuto ricredere. I mercati, ha fatto presente l'Economist, non hanno infatti battuto ciglio. Lo spread tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi, un indicatore chiave di preoccupazione per la capacità dell'Italia di onorare i propri debiti, si è anzi ridotto, scendendo da 2,33 punti percentuali a 1,8.