La finta malattia per raccogliere soldi: così l'ex leggenda irlandese truffava i fan

Denis Joseph "DJ" Carey, ex leggenda dell'hurling irlandese, si è dichiarato colpevole di frode finanziaria dopo aver ammesso di aver mentito per anni sulla propria salute, fingendo di avere il cancro per ottenere aiuti economici. L'ex campione, oggi imprenditore, avrebbe estorto denaro tramite raccolte fondi, fingendo di avere il cancro e postando online alcune finte fotografie che lo ritraevano in un letto di ospedale. Tra le persone ingannate anche Denis O’Brien, uno degli uomini d’affari più ricchi d'Irlanda e l'ex campione di hurling, Tony Griffin.

Una truffa in piena regola, quella di DJ Carey, supportata da messaggi e immagini ingannevoli. Un selfie addirittura lo ritraeva a letto con un tubicino nel naso, come se fosse scattato durante un ricovero ospedaliero. In realtà si trattava di un semplice cavo per iPhone fissato con del nastro adesivo. L’immagine, diventata virale dopo la sua ammissione di colpa, era servita proprio per impietosire amici e sostenitori, con lo scopo di ottenere donazioni e sostegno finanziario.

Il tribunale di Dublino ha fissato la sentenza per il prossimo 29 ottobre e si profila una condanna pressoché scontata per DJ Carey, che si è dichiarato colpevole di dieci capi d’accusa per frode finanziaria. Tra il 2014 e il 2022 avrebbe infatti ingannato almeno 13 persone, fingendo di avere il cancro per ottenere denaro destinato a presunte cure. Intanto è stato rilasciato su cauzione e continua a ricevere cure mediche: nel 2023 ha subito un intervento al cuore. I suoi legali assicurano, che soffrirebbe di problemi di salute reali, al punto che dovrebbero essere tenuti in considerazione nel processo. Il giudice, nel concedere il patrocinio legale d’ufficio, ha osservato come DJ Carey "non avesse alcuna fonte di reddito".

Dall’olimpo dello sport irlandese all’aula di tribunale. DJ Carey, 54 anni, viene considerato uno dei più grandi giocatori di hurling di tutti i tempi. Una vera leggenda dello sport gaelico tra il 1989 e il 2005, vestendo per anni la maglia della contea di Kilkenny. Ha vinto cinque titoli All-Ireland, numerosi trofei nazionali e nove premi All-Star. La sua popolarità, coincisa con il boom del campionato irlandese di hurling, il Gaa, lo ha reso la prima vera stella dell’hurling irlandese.

Nato in una famiglia con una lunga tradizione sportiva (anche sua sorella Catriona ha giocato a hockey per la nazionale, mentre il fratello Martin è stato portiere di riserva), Carey ha vissuto sempre sotto i riflettori. Una notorietà scaturita non solo dai meriti sportivi, ma anche per la presenza costante su media e riviste.

Nel 1994 ha fondato la "DJ Carey Enterprises Ltd", società per la distribuzione di prodotti igienici al settore alberghiero, seguita da altri progetti imprenditoriali, tutti falliti., che hanno dato inizio al suo declino e al bisogno costante di denaro.