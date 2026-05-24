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Cronaca internazionale |Fermato gruppo in Libia

Fermata anche la Flotilla via terra. Arrestati due italiani a Sirte, si attiva la Farnesina

Scoppia un altro caso: il convoglio terrestre della Flotilla prova ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica verso Gaza. Un gruppo di dieci attivisti, tra cui due italiani, è stato fermato dai miliziani del generale Haftar

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"Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati". Lo riferisce all'Ansa la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina.

A parlarne era stata oggi in un video Sara Suriano, una delle volontarie italiane della Land Convoy, spiegando che la missione, dopo uno stallo di otto giorni della trattativa con il governo del generale Haftar, ha deciso oggi di dirigersi verso il confine della zona est. Nel primo pomeriggio due o tre automezzi in avanscoperta si sono avvicinati al confine proprio per raggiungere la parte orientale. Dopo aver superato senza difficoltà un primo check point, hanno proseguito valicando il confine.

"Una piccola delegazione - è stato spiegato - si è spinta più avanti e ha superato il confine

perché chiamata a trattare dal governo di Haftar per il passaggio del convoglio ma, a partire da un'ora dopo l'ingresso nella Libia orientale abbiamo perso le loro tracce e non riusciamo a metterci in contatto con loro".

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