La Flotilla non molla: domani nuove partenze da Catania per Gaza

La Flotilla tira dritto. Nonostante gli avvertimenti di Israele e gli appelli della politica, a partire da quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la missione pro Pal prosegue. E si amplia: una nuova flotta si prepara a prendere il mare da Catania per Gaza. Organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition (fondatrice della Global Sumud Flotilla), la partenza è in programma domani alle ore 17 dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti.

Il nuovo complesso di imbarcazioni è pronto a sfidare il governo di Benjamin Netanyahu. Come reso noto in un comunicato, la flotta partirà per "sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra" e che "la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell'inazione dei nostri governi".

Nelle scorse settimane i promotori della missione avevano confermato la volontà di puntare su una sequenza di partenze con cadenza regolare e non a una sola maxi-partenza. “Lo Stato israeliano non deve trovarsi davanti a una sola flottiglia, ma a ondate successive, finchè non sarà costretto ad allentare la morsa che strangola Gaza” le parole del promotore Matteo Cimbal Gullifa riportate da Catania Today. Gli equipaggi dovrebbero includere civili, giornalisti, eurodeputati e parlamentari di diversi Paesi europei. Per l’Italia a bordo sarà presente una dozzina di persone.

In attesa della partenza della nuova flotta, oggi dovrebbe riprendere il viaggio verso Gaza la Global Sumud Flotilla. Nonostante i moniti di Tel Aviv, gli attivisti filo-Gaza non hanno intenzione di fare passi indietro, come testimoniato dal "no" alla mediazione offerta dal governo italiano.

In mattinata è arrivato anche l'appello di Mattarella: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona". Il capo dello Stato ha anche invitato i militanti ad accogliere la disponibilità del Patriarcato di Gerusalemme.