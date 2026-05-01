Flotilla, gli Stati Uniti di Trump appoggiano l’azione di Israele: “Iniziativa filo-Hamas”. Chi sono gli italiani fermati

L’azione israeliana sulla Flotilla al largo delle acque greche è oggetto di discussione a livello internazionale. Sono 22 in tutto le barche che lo Stato ebraico ha fermato, mentre le altre 45 della spedizione si trovano attualmente nei porti della Grecia. Non è chiaro quando e se la spedizione proseguirà e nel frattempo proprio la Grecia, sottolineando che non ci sono state interlocuzioni con Israele per il blocco, si è offerta per favorire il rimpatrio. Nel frattempo l’unico Paese che si è allineato con Israele sono gli Stati Uniti, che “condannano la Global Sumud Flotilla, un'iniziativa filo-Hamas e uno sforzo infondato e controproducente volto a minare il piano di pace del presidente Trump”.

A dichiararlo in una nota è il dipartimento di Stato, sottolineando che la flottiglia “è organizzata da un'entità sanzionata dal dipartimento del Tesoro, la Popular Conference for Palestinians Abroad, designata a gennaio come organizzazione terroristica globale appositamente designata per aver operato su mandato di Hamas”. Nella nota si spiega anche che il fondatore della Global Sumud Flotilla “ha espresso pubblicamente sostegno al regime iraniano e ai suoi proxy terroristici, tra cui Hamas e Hezbollah”. A fronte di questo,gli Stati Uniti, ribadisce il dipartimento guidato da Marco Rubio, auspicano che “tutti i loro alleati, in particolare quelli che hanno aderito al Piano in 20 punti del presidente Trump, adottino misure decisive contro questa iniziativa politica priva di significato, negando l'accesso ai porti, l'attracco, la partenza e il rifornimento alle imbarcazioni coinvolte nella flottiglia”.

Proprio in considerazione dell'organizzazione dietro la Flotilla, gli Stati Uniti “valuteranno l'uso degli strumenti disponibili per imporre conseguenze a chi fornisce supporto a questa flottiglia filo-Hamas e sostengono le azioni legali dei loro alleati contro di essa”, perché “non ha nulla a che fare con gli aiuti umanitari ne' con il benessere della popolazione di Gaza”. Al contrario, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha chiesto la liberazione degli attivisti e definendo la loro detenzione “illegale” e “una palese violazione del diritto internazionale”.

Gli italiani che si trovavano sulle barche bloccate da Israele sono: Pietro Bertora, Giulio Bonistalli, Dario Alfredo Chiantello, Luca Cuzzato, Francesco Delli Santi, Gonzalo Nestor Fabian Di Pretoro, Gianfranco Frongia, Luca Gennari, Anna Ghedina, Francesco Gilli, Dario Ioseffi, Antonio La Piccirella, Lucio Leoni, Beatrice Lio, Angela Antonella Marsano, Ermenegildo Molinari, Francesca Nardi, Elettra Negrini, Andrea Sceresini, Gian Nicola Tognocchi, Adriano Veneziani e Simone Zambrin.