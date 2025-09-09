L'accendino, i giubbetti, la traiettoria. Cosa non torna nel racconto della Flotilla di Greta

La flotilla per Gaza continua a sostenere di essere stata colpita dall'alto ma il drone è diventato un razzo nel corso della giornata nelle parole dei suoi sostenitori. Sono stati diffusi diversi video che riprendono quei momenti ma in nessuno di questi si vede un drone colpire la barca. In uno di questi si vede qualcosa che scende dall'alto ma potrebbe anche essere un razzo di segnalazione "amico", la cui traiettoria ha intercettato accidentalmente colpito la barca della flotilla a bordo della quale si trovava anche Greta Thunberg.

Ma la Tunisia smentisce su tutta la linea la versione della flotilla e nega che possa essere stata colpita da un drone israeliano, perché non ci sono evidenze e anche perché pare che a bordo non siano stati trovati detriti riconducibili a un drone. " Non sono state riscontrate prove di atti ostili o di attacchi esterni ", hanno dichiarato le autorità tunisine, secondo le quali le notizie relative a un attacco con droni all'imbarcazione 'Family Boat' diretta a Gaza sono " del tutto infondate ". Dalle indagini preliminari, prosegue la nota affidata ad Al Jazeera, è emerso che l'incendio a bordo della nave è divampato in uno dei giubbotti di salvataggio " a causa di un accendino o di un mozzicone di sigaretta ".