Follia a Kansas City: twerking per distrarre i poliziotti

Paura e delirio a Kansas City. È diventato virale, sui social, il video della donna che fa "twerking" a pochi metri dalle guardie mentre queste cercano di bloccare un uomo violento, dopo una partita dei Kansas City Chiefs. L'obiettivo del "twerking", come Internet si diletta a spiegare, è quello di muovere i fianchi e il sedere nel modo più sessualmente provocatorio possibile: in questo caso lo scopo era quello di distrarre le guardie e permettere così al tifoso violento e pericoloso di fuggire. Le persone coinvolte nella rissa, riporta il Daily Mail - che risale almeno a metà novembre - non sono ancora state identificate, anche dopo che il sindaco della città ha gridato al " caos nelle strade ". Il video inizia dopo la rissa, quindi al momento non è chiara l'esatta dinamica, ma la clip mostra due guardie alle prese con un giovane con una maglia da hockey di The Mighty Ducks della Disney.

Il video virale

Nel video si sente qualcuno chiedere "dov'è la polizia?" mentre una delle guardie spinge l'uomo in un'automobile, allontanadosi poco dopo. La lotta prosegue a terra, e si vede l'uomo con una felpa dei Chiefs che tenta di tirare un pugno a una delle guardie. Quando esce di scena, viene sostituito da una donna in giacca di pelle e pantaloncini di jeans che viene immediatamente allontanata. A quel punto le due guardie sembrano essere riuscite a bloccare il violento, ma in quel momento la donna iniziare a fare twerking davanti agli agenti, tentando evidentemente di distrarli. Una scena folle. Il sindaco Quintan Lucas ha scritto su Twitter dopo lo scontro: " Come molti, ho visto circolare video di individui violenti che combattono agenti di sicurezza privati. Come per le recenti aggressioni violente, il nostro dipartimento di polizia indagherà, presenterà accuse e assicurerà alla giustizia coloro che causano caos nelle nostre strade". Westport è il quartiere più "vivace" di Kansas City, situato non lontano dall'Arrowhead Stadium dove gioca la squadra della Nfl. Secondo Fox4KC, il distretto di Westport ha dovuto affrontare diversi problemi in materia di di sicurezza negli ultimi tempi a causa di un tasso di criminalità che continua a salire.

Kansas City Cops assaulted…one of the attackers tries to give the white cop pink eye by twerking in his face: pic.twitter.com/3C21UNruvF — Critical Thinck (@critical_thinck) November 22, 2022

Criminalità alle stelle nella città dem

Kansas City è governata dal dem Quintan Lucas, uno di quei primi cittadini progressisti che voleva dimezzare il budget destinato alle forze dell'ordine e ai Dipartimenti di polizia a seguito dell'omicidio di George Floyd. I risultati della sua politica scellerata parlano da soli. Nel 2022, la città multietnica del Missouri ha registrato 171 omicidi in un anno, il secondo dato più alto dopo la cifra record tocca nel 2020, quando gli omicidi erano stati 182. Il 2023 non è partito benissimo: in pochi giorni, infatti, gli omicidi sono stati già 5, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Kansas City ha infatti uno dei più alti tassi di criminalità di tutti gli Stati Uniti rispetto a tutte le comunità di tutte le dimensioni, dalle città più piccole alle città più grandi. La possibilità di diventare vittima di un crimine violento o contro il patrimonio qui è di una su 17. Una città che sta diventando sempre meno sicura sotto la guida dei democratici, così come molte altre città degli Stati Uniti.