Il fornitore dei mobili dei Moretti: "Non vollero le protezioni ignifughe"

Si aggrava la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i titolari di Le Constellation, il locale teatro della strage di Capodanno a Crans Montana che ha provocato 41 morti. Il Tg1 ha mandato ieri in onda l’anticipazione di un’intervista che sarà in versione integrale domani alle 9,50 su Storie Italiane al fornitore che ha venduto alla coppia «tutto quello che c’era in quel locale, hanno ordinato tutto da me dicendo che non volevano le protezioni antincendio alle pareti». L’uomo spiega al giornalista che «se tu compri un divano deve essere ignifugo se lo usi in un locale. Ma loro non l’hanno voluto» anche perché «costa il 15 per cento in più».

L’uomo racconta di avere una mail «in cui Moretti minaccia di rompermi le ossa, le gambe e le braccia per come ho parlato alla moglie in modo secondo lui troppo diretto» e ricorda uno «strano incontro con i Moretti a Parigi, quando hanno fatto l’ordine. Siamo stati in una sala riunioni per tre ore e sua moglie mi ha detto che il motivo per cui non avevano bisogno dell’imbottitura ignifuga era perché loro hanno parenti che lavorano in alte posizioni al comune di Crans Monta na».

Una ricostruzione che trova conferma in quanto pubblicato dal quotidiano francese Le Figaro, che ha ascoltato un operaio che avrebbe detto che nel 2015 Jacques Moretti si rifiutò di installare della schiuma ignifuga nel locale «per questioni di bilancio».