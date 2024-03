"Contro la propaganda occidentale": chi è Jorit, l'artista filo russo alla corte di Putin

Dopo la studentessa Irene Cecchini, un altro italiano è finito al centro della polemica per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Lo street artist Jorit (Ciro Cerullo) è sbarcato a Sochi domenica 3 marzo per partecipare al Forum internazionale della gioventù e svelare un murales raffigurante Ornella Muti che ha realizzato nell’ambito di New Forms, il Festival internazionale dell’arte di strada. A margine di un intervento del leader del Cremlino, ha preso la parola ponendogli una domanda sull’arte come veicolo per unire i popoli e chiedendogli una foto.

“ Vorrei chiederle il piacere di fare una foto insieme, per mostrare all’Italia che lei è umano come tutti noi, per contrastare la propaganda occidentale e per ribadire che siamo tutti parte della comunità umana ”, ha detto allo zar, che ha risposto sottolineando l’ammirazione dei cittadini dell Federazione per l’arte del nostro Paese e il profondo legame che lega il popolo italiano e quello russo. “ La lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti. Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori. E questo significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e scegliere il loro destino ”, ha dichiarato.

Lo scatto con Putin non è stata la prima occasione in cui il 33enne di Quarto Flegreo, convinto sostenitore del concetto della human tribe, ha attirato su di sé una bufera mediatica. Nel luglio del 2023, è balzato agli onori delle cronache internazionali per aver dipinto un murale sulla facciata di un palazzo distrutto a Mariupol. L’opera raffigura una bambina con i colori della Repubblica popolare di Donetsk negli occhi, alle cui spalle piovono missili con la scritta “Nato”. Una personificazione della città, stando a quanto dichiarato da Jorit, che è stato accusato di essere filo-russo e schierato dalla parte dell’esercito occupante. Cerullo ha risposto sostenendo di essere un “ artista libero ”, con il compito di “ far vedere l’altro lato della medaglia e creare dibattito ”. Altre sue opere controverse sono un murale a Mosca dedicato ad Assange e uno su Dostoevskij a Napoli, per cui aveva già ricevuto i complimenti di Putin.