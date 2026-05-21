Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati bendati nei boschi, il racconto choc: “Mamma diceva che era un gioco”

Due fratellini di cinque e tre anni sono stati ritrovati da soli lungo una strada rurale in Portogallo dopo essere stati abbandonati dai genitori in una zona boschiva. La vicenda, che ha sconvolto l’opinione pubblica, è avvenuta tra le località di Alcácer do Sal e Comporta, dove i bambini sono stati trovati martedì sera intorno alle 19.00. I piccoli, Barthélémy e Zacharie, vagavano spaventati lungo la strada N235 quando una coppia del posto, Eugénia e Artur Quintas, li ha notati e fermati. La madre dei bambini, una donna francese di 41 anni, è stata arrestata a Fatima. Lo riferisce la Gendarmeria portoghese in un comunicato, spiegando che insieme alla donna è stato arrestato anche un uomo di 55 anni.

“Piangevano e chiamavano il padre”

I due bambini avevano con sé soltanto un cambio di vestiti, due pezzi di frutta e due bottiglie d’acqua. Erano sporchi, pieni di lividi e visibilmente terrorizzati. “Piangevano, erano terrorizzati. Continuavano a chiamare il padre”, ha raccontato Artur ai media locali. L’uomo ha spiegato che uno dei piccoli aveva anche un ginocchio ferito. La coppia ha deciso di portarli immediatamente a casa propria prima di avvertire la polizia. Poco dopo gli agenti sono arrivati sul posto e i bambini sono stati trasferiti all’ospedale di Setúbal per accertamenti medici.

Il racconto choc dei fratellini

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due fratelli sarebbero stati portati nei boschi dalla madre, Marine, 41 anni, e dal patrigno Marc. I genitori avrebbero bendato i bambini raccontando loro che stavano partecipando a un gioco per “allontanare il diavolo”. Ai piccoli sarebbe stato detto di cercare nel terreno un coltello nascosto dai genitori e usarlo per togliersi le bende dagli occhi. I bambini hanno scavato nella terra per diversi minuti finché il fratello maggiore è riuscito a liberarsi dalla benda. Solo allora i due si sono resi conto di essere completamente soli nel bosco.

Ore da soli sotto il caldo

Convinti inizialmente che fosse davvero un gioco, i piccoli hanno vagato per ore nella zona boschiva, dove in questo periodo le temperature possono raggiungere i 30 gradi. “Il più grande mi ha detto che lui e il fratellino si erano persi nel bosco e che il padre e la madre erano andati via senza di loro”, ha raccontato ancora Artur. L’uomo ha spiegato di aver capito quasi subito che si trattava di un abbandono: “Quando ho visto come erano preparati gli zaini ho capito immediatamente che erano stati lasciati lì”.

Le indagini tra Francia e Portogallo

Dopo essere stati ascoltati dagli investigatori, i bambini hanno permesso agli agenti di ricostruire parte della vicenda. È così emerso che la famiglia proveniva dalla Francia. Secondo le autorità francesi, la madre sarebbe scomparsa circa due settimane fa insieme ai figli prima di partire per il viaggio verso il Portogallo. La nonna materna dei bambini aveva denunciato la loro sparizione sostenendo che fossero stati portati via dalla madre, mentre anche il padre biologico aveva presentato una denuncia per sottrazione di minori. Gli investigatori hanno accertato che la famiglia era entrata in Portogallo l’11 maggio passando dal confine spagnolo di Bragança e aveva poi percorso oltre 500 chilometri prima di fermarsi in un hotel vicino alla zona dove i bambini sono stati ritrovati.

Il sospetto di problemi psichiatrici

Le autorità francesi avrebbero già informazioni sul patrigno Marc, che secondo quanto trapelato soffrirebbe di disturbi psichiatrici. Nel frattempo sia la polizia portoghese sia quella francese stanno cercando la coppia mentre proseguono le indagini. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Un portavoce della polizia portoghese ha spiegato: “Tutte le possibilità vengono prese in considerazione”.

I bambini affidati ai servizi sociali

I due fratellini sono stati affidati temporaneamente a una struttura protetta in attesa del trasferimento all’ambasciata francese. Le autorità hanno stabilito che non avevano parenti stretti in Portogallo in grado di occuparsi di loro. Nel frattempo diversi esperti hanno lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze psicologiche di quanto accaduto.

“Un trauma che resterà per tutta la vita”

La psicologa Melanie Tavares ha spiegato a CNN Portugal che i bambini potrebbero sviluppare importanti conseguenze emotive dopo essere stati abbandonati nel bosco. “È il senso di abbandono, di smarrimento, di mancanza di protezione”, ha dichiarato l’esperta. Secondo la psicologa, i piccoli potrebbero soffrire di insonnia, irritabilità, isolamento e disturbi alimentari nei prossimi mesi.

Tavares ha inoltre sottolineato che il fatto di aver trasformato tutto in un presunto “gioco” potrebbeprofondamente la fiducia dei bambini nelle figure genitoriali. “Questo trauma resterà, proprio come un tatuaggio. Rimane per tutta la vita”, ha concluso.