Igor il Russo pesta l'agente con una piastrella: "Vi uccido a uno a uno"

Ha colpito e ferito al volto un agente del penitenziario di Estremera (Madrid) con una piastrella impugnata a mo' di coltello. A quanto pare, la furia cieca di Igor il russo non conosce limiti: appena due anni fa, aggredì con le medesime modalità 5 guardie del carcere La Moraleja, a Dueñas, nella provincia di Palencia. Il killer serbo, al secolo Nobert Feher, in Italia fu condannato all'ergastolo per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, uccisi tra Riccardina di Budrio (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara) nell'aprile del 2017, e quello tentato di Marco Ravaglia, che si salvò solo fingendosi morto e trattenendo il respiro. Stessa sorte per Feher anche in Spagna, dove giovedì scorso gli è stata assegnata la pena massima per altri 3 delitti commessi in Aragona durante il periodo di latitanza.

L'aggressione all'agente

Stando a quanto racconta Il Messaggero di oggi, il killer serbo ha riproposto una " scena fotocopia " dell'aggressione avvenuta nell'aprile del 2021 tra le mura del penitenziario di Dueñas. Quando i funzionari madrileni sono andati a prelevarlo dalla cella di isolamento, il pluriomicida si è scagliato con la piastrella contro una delle guardie carcerarie procurandogli una ferita profonda al viso (un taglio profondo circa 7 centimetri). E proprio come due anni fa, indossava una "armatura" fatta di giornali e riviste infilati sotto i vestiti. Dopo essere stato bloccato dai poliziotti è passato alle minacce: " Vi uccido tutti, uno a uno ".

"Igor vive in una tensione permanente"