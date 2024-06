Germania, marcia contro l’Afd: è scontro al congresso dell’estrema destra, due agenti feriti

Situazione tesissima in Germania, che ha ricevuto un fortissimo scossone dopo le elezioni europee dello scorso 9 giugno. Il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland è arrivato secondo con il 15,9 per cento dei voti. Qualcosa di "inaccettabile" per i tanti manifestanti che nel corso della giornata di oggi, sabato 29 giugno, hanno sfilato a Essen per esprimere la loro contrarietà alla conferenza del partito Afd.

Purtroppo lo scontro è stato inevitabile, considerato l'umore degli ultimi giorni. Basti pensare che le autorità locali di Essen avevano cercato in ogni modo di evitare la conferenza, che si è però tenuta grazie al pronunciamento del giudice. Per la giornata di oggi si attendeva una manifestazione con oltre 100mila persone, e già da ieri, venerdì 28 giugno, 5mila persone hanno preso parte a un rave dal nome Bass gegen Hass, ossia "Bass contro l'odio".

Secondo quanto riferito dai quotidiani tedewschi nel corso della giornata di sabato migliaia di persone si sono riunite a Essen per protestare contro l'avanzata di Alternative fur Deutschland. Molti dei partecipanti alla sollevazione sono simpatizzanti dei partiti di estrema sinstra. Non sono mancati momenti di altissima tensione. Mentre sfilavano fuori dal Congresso del partito avversario, alcuni soggetti particolarmente violenti sono arrivati allo scontro con la polizia.

" Nel quartiere Rüttenscheid si sono verificate diverse azioni violente e dirompenti. I dimostranti, alcuni dei quali incappucciati, hanno attaccato le forze di sicurezza. Sono stati effettuati diversi arresti ", è quanto dichiarato sui social network dalla polizia tedesca. Ad arrivare al contatto con i rappresentanti delle forze dell'ordine sono stati i manifestanti appartenenti ai gruppi più radicali.

In ogni caso il congresso di Afd è andato avanti. Alla guida del partito sono rimasti i leader uscenti, Tino Chrupalla e Alice Weidel. Entrambi hanno ottenuto la riconferma.

Molti dei facinorosi che hanno attaccato la polizia tedesca erano a volto coperto. Al corteo avrebbero partecipato circa 100mila persone. La tensione maggiore si è avuta nei pressi della Grugahalle, dov'era in corso la riunione. Alcuni membri di Afd sono stati fra l'altro scortati dagli agenti di polizia per questioni di sicurezza.

A quanto pare a seguito delle colluttazioni due agenti sarebbero rimasti feriti e avrebbero avuto necessità di essere trasportati in ospedale. I due poliziotti sarebbero stati colpiti con dei calci alla testa una volta finiti a terra. Altri sette agenti, invece, hanno riportato delle lesioni giudicate però non gravi. Nessuna traccia degli aggressori, riusciti a far perdere le loro tracce.

"Contro l'estremismo di

destra e il razzismo abbiamo bisogno di forze democratiche forti e di proteste pacifiche", è stato il commento del ministro degli Interni

You're watching 1000's of antifascists hitting the streets of #Essen today to confront the far right AfD convention in Germany. If we wanna destroy fascism comrades, we gotta take control of the streets. Solidarity with German antifascists. #antireport pic.twitter.com/KdirMf3nER