Germania, paura per il deputato della Cdu Kiesewetter: aggredito a un evento elettorale

Momenti di tensione questa mattina ad Aalen, nel Baden-Württemberg, a circa a est di Stoccarda, dove si stava tenendo un evento politico: il deputato della Cdu al Bundestag Roderich Kiesewetter è infatti stato aggredito da un uomo, che si è poi dato alla fuga. Le indagini da parte degli agenti delle forze dell'ordine locali sono ancora in corso.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, l'episodio si è verificato questa mattina, sabato 1 giugno. Il deputato Roderich Kiesewetter si trovava allo stand elettorale della città di Aalen, quando si è verificata l'inattesa violenza. Un uomo si è avvicinato al politico e lo ha aggredito, spingendolo e cominciando a picchiarlo. Calci e pugni che hanno provocato anche delle ferite.

Chiaramente il deputato è stato subito soccorso, mentre l'autore del pestaggio si è immediatamente dato alla fuga, riuscendo a fer perdere le proprie tracce. A soccorrere Kiesewetter sono stati gli agenti della polizia locale. Le ricerche del responsabile sono state avviate subito, mentre Kiesewetter ha ricevuto dovuta assistenza. A seguito della brutale aggressione, il deputato della Cdu ha riportato delle ferite che sono state giudicate non gravi, tanto che non c'è stata necessità di trasporto in ospedale.

Chi è l'aggressore

Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, l'autore dell'aggressione è un individuo già noto alle forze dell'ordine. Subito dopo l'attacco si è dato alla fuga e le autorità lo stanno cercando. Secondo il quotidiano locale Schwabische Post, si tratterebbe di un candidato al consiglio comunale, molto vicino al movimento di estrema destra Querdenker.

Prima di scagliarsi contro Kiesewetter con calci e pugni, lo avrebbe aggredito verbalmente. Kiesewetter si è detto pronto a non sporgere denuncia in caso di scuse.

Non si tratta, fra l'altro, del primo caso di aggressione ai danni di personaggi politici avvenuto in prossimità delle elezioni europee. La scorsa settimana, infatti, ad essere vittima di violenza è stata la deputata Marie Kollenrott, del partito dei Verdi, assalita e presa a pugni nella città di Gottinga.