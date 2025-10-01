Germania, spari ed esplosioni a Monaco: almeno un morto

Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali ed esperti di artificieri. Secondo Bild ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche dei colpi di arma da fuoco. Un uomo sarebbe stato ucciso e un altro ferito. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare.

La scena dell'incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco. La polizia ha transennato un'ampia area e consiglia a residenti e automobilisti di evitare o deviare la zona. Un'enorme nuvola di fumo è visibile da grande distanza.

Secondo Bild, l'uomo trovato morto

avrebbe riempito la casa dei suoi genitori con dell'esplosivo, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita. Sempre secondo il quotidiano tedesco, almeno un'altra persona è stata trovata con ferite da arma da fuoco.