Gesù decapitato, reliquie profanate e sangue versato: l'attacco in chiesa il giorno della vigilia

La chiesa di St Patrick nel cuore della Città Vecchia di Edimburgo è stata profanata poco prima della messa di mezzanotte, sconvolgendo l'intera comunità cattolica della Capitale scozzese. A condividere la notizia è stata la stessa chiesa, mostrando la statua del Gesù Bambino decapitata. " Chiediamo preghiere di riparazione stasera, in questa Veglia della Natività del Signore, per l'attacco contro Gesù Bambino, portato via dal trono sopra l'altare; anche per la profanazione di reliquie nella Cappella della Madonna, per la violenza al presepe nella navata laterale e per il sangue versato nel santuario, nella cappella laterale e nella navata centrale ", si legge nel comunicato della chiesa, nella quale si fa elenco di tutti i danni causati.

" Alla veglia pasquale abbiamo anche avuto minacce fatte contro di noi; stasera un altro ci ha detto 'sei finito qui' ", si legge ancora. " Benediremo nuovamente la Chiesa dopo aver ripulito la profanazione. Esortiamo tutte le anime a rivolgersi al nostro patrono, affinché le preghiere di San Patrizio proteggano questa oasi di preghiera nella Città Vecchia ", è la conclusione del messaggio accorato. La polizia sta indagando sui responsabili dell'attacco, tutte le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona sono state sequestrate per trovare tracce ma per il momento non sono state fornite novità e aggiornamenti.

Sono stati tanti i messaggi indignati che sono apparsi in queste ore sui social per commentare quanto accaduto, con espressa richiesta alle autorità di condannare l'assalto e di offrire maggiore protezione alla comunità cristiana. " Sono assolutamente senza parole. Che codardi malvagi. La loro anima è segnata per sempre. Dio benedica St Pats, i Santi Padri e la parrocchia ", si legge in uno dei messaggi. " Nessuna dichiarazione pubblica sull'attacco d'odio anti-cristiano alla chiesa di San Patrizio a Edimburgo la vigilia di Natale? Gesù Bambino decapitato, sangue versato nella cappella, minacce scritte: "Per voi qui è finita". Se fosse stata qualsiasi altra religione avremmo avuto 50 milioni di sterline in finanziamenti aggiuntivi, eppure quando i cristiani vengono attaccati, c'è il silenzio radio da parte di questo codardo ", è il messaggio che un cittadino ha rivolto al premier inglese Keir Starmer, che per il momento non ha avuto alcuna reazione pubblica.

Situata nel cuore della Old Town, nell'area storica di Cowgate, la chiesa di San Patrizio è un pilastro dell'identità cattolica scozzese. Costruita originariamente nel 1771 come tempio episcopale, divenne cattolica nel 1856 per servire la massiccia ondata di immigrati irlandesi che popolavano il quartiere, allora soprannominato "Little Ireland".

È un centro di spiritualità legato alla figura della Venerabile Margaret Sinclair, il cui santuario attira pellegrini da tutta la nazione. Nonostante i recenti e gravi attacchi vandalici, resta un simbolo di resilienza per la comunità locale.