Il giacchetto, la soffiata degli 007, la parata militare: Kim ha “incoronato” la figlia? Cosa succede in Corea del Nord

Si parla sempre più spesso di Kim Ju Ae, la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un. L'ultima parata militare andata in scena a Pyongyang ha riacceso le speculazioni in merito al fatto che Mr Kim abbia scelto la piccola, forse 13enne (non si conosce la sua vera età), come sua possibile erede alla presidenza del Paese. In occasione delle manifestazioni che hanno chiuso l'ultimo Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea - il primo dal 2021 - La ragazzina è stata immortalata con un giacchetto di pelle nera, al fianco del padre e con una postura solenne: tre particolari da non trascurare. Che si sommano alle indiscrezioni fornite dall'intelligence della Corea del Sud secondo cui Kim Ju Ae starebbe studiando sul campo come imparare, un giorno, a esercitare il potere.

Kim ha scelto il suo erede?

È impossibile, nel momento in cui scriviamo, confermare o smentire le indiscrezioni uscite su numerosi organi di stampa. Non sappiamo se Kim Ju Ae sarà veramente l'erede di Kim Jong Un. Certo è che la ragazzina sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella propaganda di Pyongyang. Da quando è apparsa per la prima volta in pubblico nel 2022, infatti, Ju Ae è stata presente a lanci di missili intercontinentali, visite a installazioni strategiche, spettacoli di Capodanno e cerimonie ufficiali.

Le indiscrezioni provenienti da Seoul rafforzano questa lettura. Il National Intelligence Service sudcoreano avrebbe riferito ai parlamentari che la giovane sarebbe entrata in una fase più avanzata del processo di designazione alla successione. Non solo: pare che la figlia di Kim ascolterebbe briefing militari e avrebbe perfino espresso opinioni su questioni operative. I media sudcoreani hanno parlato addirittura di un suo fantomatico ruolo all'interno dell'amministrazione che sovrintende alle forze missilistiche.

Che si tratti di fake news o meno, il governo nordcoreano non ha mai confermato ufficialmente alcun titolo per la piccola. Anche se, va detto, la stampa del Paese utilizza per lei espressioni onorifiche che evocano la guida e la continuità. E ancora: la sua presenza al Palazzo del Sole di Kumsusan, mausoleo dei leader fondatori, è stata letta come un ulteriore segnale dinastico.

Cosa sappiamo di Kim Ju Ae

C'è chi sostiene che l'assidua presenza pubblica di Kim Ju Ae servirebbe a preparare l'opinione pubblica nordcoreana, con anni di anticipo, in vista di una futura sua salita al potere. Il motivo? La Corea del Nord è solita costruire il consenso attraverso immagini ripetute e rituali collettivi. Attenzione però, perché non esistono annunci formali, né attribuzioni ufficiali di incarichi di partito solitamente riportati dai media di Stato.

Lo scorso settembre, tuttavia, Kim Ju Ae ha accompagnato il padre in Cina, a Pechino, per prendere parte a un importante incontro istituzionale. In quella circostanza, il New York Times aveva scritto che il viaggio di Kim a Pechino, oltre che per incontrare Xi Jinping, Vladimir Putin e tanti altri leader, avrebbe avuto anche un altro scopo: presentare la figlia come sua potenziale erede politica.

Identificata per la prima volta dall'ex stella dell'NBA Dennis Rodman, un amico del leader nordcoreano che ha affermato di aver tenuto in braccio la sua bambina

durante una visita a Pyongyang nel 2013, Ju Ae non ha mai parlato in pubblico, ma è diventata una presenza quasi permanente nell'entourage di Kim Jong Un, insieme alla sua influente sorella e confidente, Kim Yo Jong.