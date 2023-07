Londra "affonda" i sottomarini russi: "Ecco perché Putin non li fa vedere..."

Niente sottomarini a propulsione nucleare nella parata navale russa in programma il prossimo 30 luglio, nel giorno della festa della Marina militare di Mosca. La notizia è stata diffusa dall’intelligence britannica nel rapporto quotidiano sulla guerra in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra. La decisione di Mosca potrebbe essere legata a problemi di sicurezza interna, non troppo difficili da immaginare dopo la ribellione del gruppo Wagner e le presunte epurazioni in corso tra gli alti ufficiali militari dell’esercito di Mosca, o ad altre esigenze operative. Certo è che, se l’indiscrezione dovesse essere confermata, i jolly del Cremlino non sfileranno per la prima volta dal 2017.

Il giallo dei sottomarini russi

Gli 007 britannici, chiamando in causa i media statali russi, hanno riferito che i sottomarini a propulsione nucleare della flotta settentrionale russa non prenderanno parte alla parata della flotta del Giorno della Marina a San Pietroburgo il 30 luglio prossimo. Dal momento che l'attuale formato della festa è stato istituito nel 2017, come anticipato questo sarebbe il primo anno in cui non sono stati coinvolti sottomarini a propulsione nucleare.

L’insolita modifica è probabilmente dovuta principalmente alla necessità di consentire la manutenzione e mantenere la disponibilità per le operazioni e l'addestramento. Ma esiste anche una possibilità realistica che i problemi di sicurezza interna dopo il tentativo di ammutinamento del gruppo Wagner abbiano contribuito alla decisione.

La situazione in Russia

A proposito della sicurezza interna alla Russia, la situazione è ancora nebulosa. Anche se la ribellione del gruppo Wagner sembrerebbe ormai essere un lontano ricordo, sulla vicenda permangono ancora numerosi interrogativi. In primis sul futuro della stessa organizzazione di mercenari, e poi del suo fondatore, lo stesso Yevgeny Prigozhin che avrebbe rifiutato un’offerta operativa recapitatagli da Putin in persona.

Negli ultimi giorni, inoltre, il Cremlino avrebbe usato il pugno duro arrestando e interrogando decine di alti ufficiali militari russi. Il bollettino ufficioso parla di oltre 15 alti ufficiali militari sospesi e 13 arrestati, tra cui il generale Sergej Surovikin, il suo vice, il colonnello generale Andrey Yudin, e il vice capo dell’intelligence militare, il tenente generale Vladimir Alexeyev, con questi ultimi due in seguito rilasciati.

La situazione in Ucraina

L’intelligence britannica ha continuato inolre a monitorare anche quanto sta accadendo sui campi di battaglia in Ucraina. A detta di Londra, ad esempio, le forze russe avrebbero effettuato diversi attacchi con autobomba utilizzando vecchi veicoli blindati, in particolare intorno alla città di Marinka, nella provincia di Donetsk. " Ci sono state diverse segnalazioni a giugno di forze russe che usano veicoli blindati pieni di tonnellate di esplosivo come autobombe. I militari addetti probabilmente saltano fuori dal veicolo dopo averne impostato la direzione ", si legge in un precedente dispaccio.