Morde l'hostess durante il volo e l'aereo torna indietro: cos'è successo

Un curioso incidente ha scosso il personale di bordo di un aereo della compagnia giapponese All Nippon Airways. Un velivolo diretto negli Stati Uniti è dovuto rientrare a Tokyo dopo che un passeggero ubriaco ha morso un'assistente di volo. Come hanno fatto sapere le altre hostess, un 55enne americano ha affondato i denti nel braccio di una loro collega ferendola leggermente. L'incidente ha spinto i piloti dell'aereo con 159 passeggeri a bordo a tornare indietro sul Pacifico verso l'aeroporto di Haneda, dove l'uomo è stato consegnato alla polizia.

La difesa del passeggero

Il passeggero, secondo l'emittente giapponese BS-TBS, avrebbe detto agli investigatori di "non ricordare affatto" il suo comportamento. Quanto accaduto ha messo i riflettori su tutti i recenti problemi affrontati dal settore aereo giapponese. Dall'inizio del 2024, altri quattro incidenti, con conseguenze peggiori rispetto a quello di oggi, sono finiti sui giornali. Il più grave è stato la collisione proprio ad Haneda tra un aereo della Japan Airlines e un aereo più piccolo della guardia costiera, avvenuta il 2 gennaio. Tutti i 379 passeggeri a bordo dell'Airbus Jal sono fuggiti poco prima che l'aereo venisse avvolto dalle fiamme, mentre cinque delle sei persone a bordo del velivolo più piccolo, che stava aiutando in un'operazione di soccorso dopo un forte terremoto nel Giappone centrale, sono morte.

La compagnia aerea giapponese

La All Nippon Airways Co., Ltd., nota anche come ANA, è una compagnia aerea maggiore giapponese. La sua sede si trova nello Shiodome City Center nell'area di Shiodome del quartiere Minato di Tokyo. Gestisce servizi verso destinazioni nazionali e internazionali e a marzo 2021 contava più di 15mila dipendenti. Oltre alle sue operazioni di linea principale, ANA controlla diversi vettori passeggeri minori, tra cui la sua compagnia aerea regionale, ANA Wings.

ANA è anche il maggiore azionista di Air Do e Peach, quest'ultima una joint venture di vettori low cost con la società di Hong Kong First Eastern Investment Group. Nell'ottobre 1999, la compagnia è diventata membro di Star Alliance. Il 29 marzo 2013, ANA è stata nominata compagnia aerea a cinque stelle da Skytrax. Il 27 aprile 2018, la società ha anche annunciato ANA Business Jet Co., Ltd., una joint venture con Sojitz per offrire voli charter su jet privati.