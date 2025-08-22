"Grande sofferenza e impegni ridotti", sudditi in allarme per Kate Middleton

Nonostante il suo ritorno alla vita di tutti giorni, e ai vari impegni istituzionali dovuti al suo ruolo, Kate Middleton non si sarebbe ancora completamente ripresa dal durissimo periodo attraversato. La principessa di Galles ha ricevuto una diagnosi di cancro all'inizio del 2024, dopo un intervento chirurgico all'addome, e da allora la sua vita è naturalmente cambiata. Dopo aver seguito le cure necessarie, a gennaio 2025 ha annunciato che la sua malattia è finalmente in remissione, tuttavia certe esperienze lasciano per sempre delle cicatrici.

Sarebbero proprio queste cicatrici emotive ad aver reso necessario un nuovo ritiro dalle scene pubbliche della principessa. Una fonte anonima ha rivelato ai tabloid inglesi che Kate ha deciso di rallentare un po' per trascorrere l'estate lontana dai riflettori e riprendersi dalla grande sofferenza emotiva, oltre che fisica. Secondo RadarOnline.com la futura regina " sta ancora soffrendo emotivamente e fisicamente a causa della sua battaglia contro il cancro".

" Non è ancora tornata a come era prima della diagnosi, e non è sicura che ci riuscirà mai, motivo per cui quest'estate si è ritirata ufficiosamente dagli impegni reali, e ovviamente William la sostiene pienamente" , ha aggiunto la fonte anonima. Ecco spiegato dunque il motivo per cui la principessa si è così poco fatta vedere quest'estate. Si è trattato di una scelta ponderata. Gli impegni ufficiali della principessa sono stati alleggeriti, così da aiutarla a riprendersi e a rientrare gradualmente nella routine dei membri della famiglia reale.

Tempo fa, parlando con i pazienti e il personale del Servizio Sanitario Nazionale Inglese, la principessa aveva parlato della propria malattia, affermando che "si assume una sorta di coraggio, di

stoicismo durante il trattamento. Il trattamento è finito, ma la fase successiva è davvero, davvero difficile".

Fondamentale, in questo momento, il ruolo del principe William, che le è vicino e la sostiene.