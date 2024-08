Grecia, maxi incendio ad Atene: migliaia di persone evacuate

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un violento incendio boschivo, iniziato domenica sera e in continua espansione, sta minacciando diverse località nella periferia nord-orientale di Atene. Migliaia di persone sono state evacuate nella storica città di Maratona, 40 chilometri a nord-est della capitale greca, che conta oltre settemila abitanti. ll portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Vathrakogiannis, ha dichiarato che, nella vicina città di Varnavas, sono state messe in salvo le persone rimaste intrappolate dalle fiamme. Ora il rogo si sta dirigendo verso il villaggio di Penteli, a nord-est di Atene. Due ospedali, due monasteri e un centro per bambini sono stati sgomberati. Lo stadio olimpico Oaka è stato aperto per ospitare gli sfollati.

In fiamme anche Megara e Lagadas

L'incendio, divampato per prima a Varnavas, nel comune di Maratona, è fuori controllo e sta bruciando l'ultimo polmone verde dell'Attica. Il fronte di fuoco si estende infatti per molti chilometri nell'Attica nord-orientale, da Mikrohori a Rodopoli. " Durante la notte il vento è rimasto forte, creando situazioni di pericolo ", ha spiegato il colonnello Vassileios Vathrakogiannis. " Purtroppo si prevede che la sua intensità aumenti nelle prossime ore, e in ogni caso i cittadini delle aree in cui si sta sviluppando l'incendio devono seguire le indicazioni delle autorità ". In fiamme anche Megara, dove questa mattina all'alba è scattato l'allarme evacuazione per via di un rogo, poi domato, e la città di Lagadas, nella zona di Salonicco.

Centinaia di vigili del fuoco al lavoro

Oltre 500 uomini e 16 squadre dei vigili del fuoco, supportati da 152 veicoli e un gran numero di volontari, sono impegnati da questa mattina nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Il ministero della Protezione Civile ha invitato i residenti della regione colpita dal rogo a lasciare le rispettive abitazioni tramite un sms. Stando a quanto riferiscono i media locali, alcune persone hanno inalato molto fumo e sono state trasportate in ospedale.