"Ha lasciato un biglietto". Il mistero sul killer del Maine in fuga

Potrebbe essere finita la corsa di Robert Card, il quarantenne che due giorni fa ha aperto il fuoco in un bowling e in un ristorante del Maine causando 18 morti e 13 feriti. Secondo quanto riportato dalla Cnn e confermato dal commissario per la pubblica sicurezza Mike Sauschuck, le autorità hanno trovato un biglietto in una delle residenze del fuggitivo. Non sono stati resi noti i contenuti, ma si tratterebbe di una sorta di messaggio di addio. In altri termini, Card potrebbe essersi suicidato.

Secondo quanto confermato dal Washington Post, le ricerche dei sommozzatori del Maine si stanno concentrando nel fiume Androscoggin. Lì, vicino alla riva del corso d'acqua, è stata trovata l'automobile di Robert Card venerdì mattina: secondo quanto ipotizzato dalle autorità, il killer potrebbe essersi gettato. Un estremo gesto come avvenuto per altri autori di massacri. La società Brookfield Power utilizzerà il suo impianto idroelettrico per abbassare il livello dell'acqua per aiutare i sommozzatori. Gli operatori subacquei cercheranno prove e “verificheranno la presenza di potenziali corpi” , ha detto Sauschuck. Gli agenti effettueranno ricerche lungo la riva del fiume e gli equipaggi aerei effettueranno dei sorvoli in tutta l'area. Un altro ritrovamento molto importante è quello del cellulare del quarantenne: il dispositivo potrebbe aiutare a capire quanto potrebbe essere successo prima della sparatoria. Ma il recupero si traduce anche in ricerche più complesse in quanto viene a mancare uno strumento chiaro di localizzazione.