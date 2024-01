"Ha manipolato il clima in Iowa". L'assurda accusa a Nikki Haley

Nikki Haley e il deep state hanno utilizzato tecnologia di manipolazione del clima per far calare una coltre di freddo e neve sull’Iowa, mettendo a rischio lo svolgimento dei “caucus” del partito repubblicano. Ne è convinta Laura Loomer, sostenitrice di Donald Trump e nota cospirazionista, secondo cui l’avversaria del tycoon nella corsa alle primarie del Gop ha sfruttato i suoi contatti per impedire all’ex presidente di ottenere la vittoria all’assemblea degli elettori.

Is the Deep State activating HAARP to disrupt the Iowa Caucus?



We all know @NikkiHaley has a lot of friends in the defense industry and Military industrial complex. She’s losing in Iowa, and now Iowa is set to get hit with a ONCE IN A DECADE blizzard as Donald Trump is set to… pic.twitter.com/K9YKbwZ2Oh — Laura Loomer (@LauraLoomer) January 12, 2024

“ Tutti sappiamo che Nikki Haley ha molti amici nell’industria della difesa e nel complesso dell’industria militare ”, ha scritto Loomer su X. “ Sta perdendo in Iowa e ora lo Stato sta per essere colpito da una bufera di neve che si scatena una volta in un decennio, proprio mentre Donald Trump è pronto a dominare il caucus ”. Nello specifico, l’ex rappresentate Usa all’Onu è accusata di aver utilizzato il l’Haarp (High-frequency active auroral research program), già in passato protagonista di varie teorie cospirazioniste. L’ex presidente Hugo Chavez e i russi, per esempio, l’hanno additato come causa del devastante terremoto del 2010 ad Haiti. Si tratta di un’installazione situata in Alaska, creata per studiare le proprietà della ionosfera e operata fino al 2015 dall’aviazione militare, che ne ha poi trasferito la gestione all’Università di Fairbanks.

Non è stata la prima volta che Laura Loomer ha mosso accuse completamente infondate contro Nikki Haley. In concomitanza con la sua risalita nei sondaggi, ne ha messo in discussione l’essere nata nel territorio degli Stati Uniti, un requisito fondamentale per poter accedere alla corsa per la presidenza. I genitori dell’avversaria di Trump, infatti, sono di origine indo-americana sikh. Calunnie del genere erano già state rivolte rivolte a Barak Obama durante le elezioni del 2008 e in tutto il suo periodo alla guida degli Usa dal cosiddetto birther movement.