"Ha sentito delle voci...". Studente in Francia accoltella l'insegnante

Tragedia in Francia, dove uno studente di 16 anni ha accoltellato a morte un'insegnante durante la lezione. È scattato subito l'allarme e le forze dell'ordine si sono precipitate sul posto, bloccando ogni accesso e uscita dall'edificio. Stando alle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di una vendetta per un brutto, come inizialmente qualcuno aveva ipotizzato visto il contesto in cui si è verificato l'omicidio.

I fatti si sono verificati nel paese di Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi francesi, nel sud-ovest del Paese. Il tutto è accaduto attorno alle 10 del mattino, quando l'insegnante di spagnolo, 52enne, è entrata regolarmente in aula per svolgere la sua lezione nell'istituto cattolico nel quale era assunta. È stata una questione di attimi: il 16enne le si è scagliato contro colpendola dritto al cuore. Per la donna non c'è stato niente da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e delle autorità. Dopo aver fermato il giovane aggressore, le forze dell'ordine hanno bloccato tutti gli accessi, confinato gli altri studenti nelle classe per effettuare la bonifica dell'edificio e solo in un secondo momento è stata conclusa l’evacuazione.

Una fonte di sicurezza che segue la vicenda ha riferito al quotidiano Le Figaro che lo studente 16enne, al primo anno di liceo, avrebbe " sentito delle voci la scorsa notte che chiedevano di uccidere la sua insegnante di spagnolo ". Dal Consiglio dei ministri in corso a Parigi, il portavoce del governo Olivier Veran ha presentato le condoglianze alla famiglia dell'insegnante e ha portato il suo "sostegno" alla comunità educativa. Il ministro dell'Istruzione nazionale, Pap Ndiaye, si recherà oggi stesso a Saint-Jean-de-Luz. Ad indagare sul caso è la polizia giudiziaria di Bayonne.

L'insegnante era sulla cinquantina ed è morta per arresto cardiaco quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, hanno detto i media locali. La dinamica è ancora confusa e non sono chiare le modalità con le quali si è svolta l'azione ma pare che l'aggressore abbia fatto il suo ingresso in aula quando l'insegnante era già in classe per la lezione e non avrebbe dato il tempo di reagire, sferrando immediatamente il suo attacco.