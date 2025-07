"Ha visto la vera Annabelle, la bambola posseduta ed è morto". Giallo sull'investigatore del paranormale

L'improvvisa morte di Dan Rivera, famoso investigatore del paranormale, ha riacceso i riflettori sulla bambola posseduta Annabelle. A quanto pare, infatti, poco prima di morire, Rivera era entrato in contatto con lo spaventoso giocattolo, e tanto sarebbe bastato a scatenare le teorie degli appassionati dell'occulto. In realtà le cause del decesso dell'uomo non sono ancora note, e si attendono ancora gli esiti dell'autopsia.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Dan Rivera (54 anni) era impegnato in un tour chiamato Devil on the run, a cui stavano partecipando numerose persone. Il tour consisteva proprio nel ripercorrere le imprese di Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale. Annabelle faceva proprio parte del tour. Rivera ha parlato ai visitatori, mostrando la bambola originale, che per l'occasione era stata portata all'interno dell'orfanotrofio dei Soldati Homestead.

Poi, la morte improvvisa, avvenuta lo scorso 13 luglio. L'investigatore del paranormale si trovava nella sua stanza d'albergo a Gettysburg, in Pennsylvania, quando è stato male. Stando a quanto rivelato dalla centrale operativa della contea di Adams, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente dopo essere stati contattati. Non è tuttavia stato possibile fare nulla per Rivera. La rianimazione cardio-polmonare si è rivelata inutile. La morte è sopraggiunta per cause ancora da accertare, gli esiti dell'autopsia saranno disponibili fra 60-90 giorni.

A dare la notizia della morte dell'uomo sono stati i membri del New England Society for Psychic Research - NESPR. "È con profonda tristezza che Tony, Wade e io annunciamo l'improvvisa scomparsa del nostro caro amico e compagno, Dan Rivera. Siamo addolorati e stiamo ancora elaborando questa perdita. Dan credeva fermamente nel condividere le sue esperienze e nell'educare le persone sul paranormale. La sua gentilezza e passione hanno toccato tutti coloro che lo conoscevano.

Grazie per il vostro sostegno e i vostri pensieri gentili in questo momento difficile", è quanto si legge nel messaggio affidato alle pagine di Facebook.

Intanto sui social si è scatenato il dibattito fra chi ritiene che Rivera sia stato colpito dalla "maledizione" di Annabelle, e chi invece parla di sciocca suggestione.