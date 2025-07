Harry e Meghan sconvolti: i Griffin accostano il loro matrimonio alle Crociate e al nazismo

Harry e Meghan nuovamente bersagliati dai Griffin, che questa volta arrivano a paragonare il loro matrimonio a eventi come le terribili guerre di religione e il nazismo di Adolf Hitler. Non è la prima volta che la coppia viene presa di mira dall'irriverente serie animata, ma in questo caso il colpo è stato particolarmente duro e a quanto pare i Sussex sarebbero rimasti sconvolti.

Era il 2023 quando I Griffin lanciavano il primo attacco - sempre in chiave satirica - in direzione di Harry e Meghan. In quell'occasione i Duchi vennero criticati per il contratto da 150 milioni di dollari siglato con Netflix. La fortunata serie ideata da Seth MacFarlane mostrava Harry e Meghan, annoiati e boriosi, sdraiati a bordo piscina. A interrompere la scena, l'arrivo di un maggiordomo che consegnava al secondogenito del Re un assegno. "Signore, i suoi milioni da Netflix per… nessuno sa cosa" , dichiarava il sottoposto. La risposta di Harry: "Mettilo con gli altri" . Insomma, poco da equivocare.

In questo caso, però, è stata lanciata una vera e propria bomba. Il matrimonio dei Sussex è infatti stato accostato ad alcuni momenti bui della storia, come il nazismo di Hitler o, tornando indietro, le Crociate. Nell'episodio andato in onda lo scorso 17 luglio con il titolo "Twain's World", Brian e Stewie si avventurano in uno dei loro tanti viaggi nel tempo ed incontrano così lo scrittore Mark Twain. Stewie riflette sul pericolo di cambiare il corso della storia, e Brian risponde: "Dici sempre così, ma la storia non fa più schifo?" . Vengono quindi citati degli esempi, come le Crociate nel Medioevo, o la dittatura nazista di Hitler. Infine, viene menzionato il matrimonio dei duchi.

La scena si chiude con Harry che, seduto sul divano, guarda la puntata dei Griffin e commenta: "Di nuovo? Oh, come se tutte le

vostrefossero tanto meglio". Unin piena regola alla coppia ribelle della Royal Family. E, stando ad alcune voci, Meghan Markle non l'avrebbe presa per niente bene.