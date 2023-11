Harry e Meghan offesi dalla parodia dei Griffin: "Sono nel panico"

Harry e Meghan non avrebbero preso bene la parodia delle loro vite presentata nella serie animata "I Griffin". In particolare i duchi lamenterebbero un pregiudizio nei loro confronti, la scarsa considerazione del pubblico verso il loro lavoro e le loro capacità come attivisti e filantropi. La duchessa in particolare si sentirebbe umiliata, poiché il suo impegno umanitario non verrebbe preso sul serio. Una fonte vicina ai Sussex sostiene che i due stiano cercando una soluzione che li renda più credibili agli occhi della gente cancellando l’immagine di “truffatori" e "viziati” diffusa da “I Griffin”.

"I milioni per nessuno sa cosa"

Lo scorso ottobre la stampa internazionale aveva dato ampio risalto al ritratto impietoso di Harry e Meghan realizzato in un episodio della 23esima stagione della serie “I Griffin”. Una vera e propria presa in giro. In una scena, infatti, vediamo la coppia ribelle sdraiata a bordo piscina, mentre un maggiordomo consegna delle buste chiuse, affermando: “Signori, ecco i milioni da Netflix per nessuno sa bene cosa” . Il principe ribatte, con una certa disinvoltura: “Mettili insieme a tutti gli altri” . Subito dopo suona la sveglia sul cellulare della duchessa, che dice al marito: “Tesoro, è venuto il momento di fare il nostro post sponsorizzato da Del Taco su Instagram, quello da 250mila dollari”. Harry, annoiato, ricorda la sua vecchia vita a corte, chiosando: “Non avrei dovuto lasciare tutte queste sciocchezze inventate”.

Viene fuori l’immagine di due ragazzi ricchi ma pigri, svogliati, viziati, totalmente incapaci del minimo sforzo fisico e intellettuale. La scena gioca sul contratto da 150 milioni di euro che i duchi di Sussex hanno firmato con Netflix nel settembre 2020, senza produrre granché, almeno per il momento. A parte la docuserie “Harry&Meghan” e il documentario flop “Heart of Invictus” non abbiamo visto altro, tantomeno opere memorabili e degne di un vero attivismo sui temi che stanno a cuore alla coppia, dai diritti delle donne alla salute mentale, solo per citare un paio di esempi.

I tabloid ritengono addirittura che la collaborazione tra Netflix e i Sussex sia a rischio. Un fallimento che Harry e Meghan non possono permettersi dopo aver perso, lo scorso giugno, il contratto con Spotify. La serie “I Griffin” ha “rigirato il coltello nella piaga”, diciamo così e i duchi sarebbero furiosi, ma anche impauriti, perché questa parodia, come pure quella realizzata nel febbraio 2023 dagli autori di “South Park”, è un campanello d’allarme per la loro popolarità e per la loro carriera futura.

Un “oltraggio”

“[Harry e Meghan] sentono di non essere presi abbastanza sul serio dalle persone [e che] non possono avere un attimo di tregua” , ha dichiarato un insider al magazine Closer, definendo la presa in giro ne "I Griffin" un "insulto oltraggioso, brutale" e spiegando: “Meghan ha detto che non sarà umiliata in questo modo ed è alla disperata ricerca di una soluzione”. Non solo: entrambi i duchi sarebbero “in piena modalità panico” , convinti che le beffe ai loro danni siano, in realtà, “un attacco dall’interno di Hollywood” .

Quest’ultima frase farebbe pensare a un complotto contro i Sussex. Impossibile sapere, però, se i due hanno delle prove in merito, oppure se i loro pensieri nascono da un timore ingiustificato, dalla errata percezione di essere incompresi, magari da una piccola crisi paranoica. A Londra Harry e Meghan si sarebbero sentiti quasi perseguitati, ora la storia sembrerebbe ripetersi in California. A questo punto ci chiediamo se abbiano ragione, oppure stiano sbagliando atteggiamento, comunicazione, modo di porsi di fronte al pubblico. “Ciò che li colpisce e li ferisce di più”, ha proseguito la fonte, “è il fatto che venga enfatizzato il concetto secondo cui sono dei truffatori e dei mocciosi viziati”.

L'insider ha suggerito persino che per riguadagnare popolarità e credibilità i duchi, soprattutto Harry, dovrebbero “mettere da parte l’orgoglio e implorare il perdono della famiglia” . In questo modo, però, Harry e Meghan dovrebbero ammettere il loro fallimento, di non essere in grado di realizzarsi fuori dal Palazzo reale e accontentarsi di un ruolo da gregari, in un certo senso, un passo dietro gli eredi al trono William e Kate. Vorrebbe dire tornare indietro da sconfitti e accettare i doveri prestabiliti a cui la coppia si è sottratta con la Megxit. Significherebbe dover alzare bandiera bianca, proprio ciò che i Sussex non vorrebbero fare per nessun motivo al mondo.