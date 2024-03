"Ho il cancro". Il coraggio di Kate

Non è mai stata tanto perfetta. Una sagoma vagamente sfocata, imprecisa, come se la realtà le avesse rotto gli spigoli vivi. Ieri è ricomparsa Kate Middleton ed è diventata la Regina d'Inghilterra. Non c'è stato bisogno di (...)

(...) incoronazione: i sudditi, e il mondo tutto, le si sono inchinati davanti. È uscita dal regno di ombre che l'aveva inghiottita e lo ha fatto su una panchina in mezzo al verde. Jeans e golf a righe, capelli sciolti, mani composte e voce ancor di più: «Ho un cancro, sto già facendo la chemioterapia». Ha continuato, dicendo altre cose subito dopo ma per qualche istante è come se non si fosse sentito più nulla: la bocca si muoveva dentro le labbra. Kate è diventata irreale e regalissima. «Sto bene, divento ogni giorno più forte» stava spiegando quando l'ovatta dello choc si è dissolta ed è stato possibile ricominciare a sentirla. Bisogna essere impastati di qualcosa di soprannaturale per essere ammalate, quarantaduenni, madri e trovare la forza di registrare un video e guardare in camera per rassicurare una nazione. Malata ma infrangibile. Malgrado i complotti, le intrusioni, le illazioni. È Kate la vera Windsor. Ieri lo è diventata «di sangue», da ieri nessuno ricorda più chi fosse Kate prima di diventare la nuova Regina.

Dolcissima e granitica, la cosa migliore che la provvidenza potesse mandare agli inglesi orfani dell'inarrivabile Elisabetta: God save the Queen.