"Ho un tumore". L'annuncio, la raccolta fondi e l'inganno choc

Per un anno ha finto di avere un tumore " grande come un pallone da calcio " e che i medici le avessero dato soltanto pochi anni di vita ma si è trattata di una truffa per raccogliere denaro: Madison Marie Russo, 19enne dello Iowa, Stati Uniti, lanciava appelli su Tik Tok sulla sua malattia mostrandosi come se stesse davvero eseguendo delle terapie per curarsi ma era tutta una messinscena.

La raccolta fondi

In rete aveva suscitato un'onda emotiva tale da aver ricevuto in breve tempo ben 439 donazioni sul portale GoFundMe e aver raccolto una cifra di poco superiore a 37mila dollari, in pratica 34mila euro. Il suo finto tumore al pancreas aveva scaldato i cuori della gente anche quando si mostrava, fingendo, dentro il suo appartamento con l'asta per la flebo, sacchetti con forniture mediche oltre a una voce e un viso che facevano davvero intendere che la ragazza stesse male. Dopo attente ricerche tramite anche ce cartelle cliniche prelevate dall'ospedale della sua città dove sì era in cura ma non per malattie gravi, la polizia l'ha arrestata con l'accusa di furto con l'inganno e rischia fino a 10 anni di carcere.

L'inganno sul web

Oltretutto, il suo appartamento è stato setacciato da cima a fondo e sequestrato tutto quello che possedeva, dall'auto fino ai contanti e alcune pillole per la nausea registrate a nome di un suo parente. Le autorità hanno anche scoperto che la Russo rubava foto dai social media dei malati di cancro spacciandole come sue. Come spiegano i quotidiani stranieri, il giorno dell'arresto avrebbe già versato 10mila dollari di cauzione per essere rilasciata.

Madison Marie Russo ha affermato più volte ai suoi follower che il presunto calvario medico era iniziato nel febbraio 2022 quando aveva ricevuto una telefonata sulla sua diagnosi. " Era mattina presto e stavo aspettando con ansia questi risultati del test ", ha dichiarato su Tik Tok. Dall'altra parte del telefono c'era il reparto oncologico della città di Iowa City che le forniva la diagnosi peggiore. " Ero terrorizzata, e sicuramente lo sono ancora. Ero scioccata. Non pensavo potesse essere vero. Sono così giovane e mi chiedevo come fosse potuto succedere ", ha dicharato, mentendo, sui social fornendo anche particolari raccapriccianti sul suo status di malata di tumore come l'uscita di sangue dal naso e dalle feci e i medici che le avevano detto che non avrebbe superato i cinque anni di vita.

Sui social aveva dichiarato di aver effettuatto addirittura 15 cicli di chemioterapia e 90 di radiazioni tra febbraio e ottobre 2022. In realtà, invece, la ragazza conduceva una vita normalissima lavorando part-time e partecipando a numerose attività sportive all'aperto. I donatori sono rimasti choccati dopo aver preso la notizia sulla truffa e sui social si sono moltiplicati i messaggi di dissenso soprattutto per tutti coloro i quali lottano realmente contro i tumori. Gli amministratori di GoFundMe hanno fatto sapere che i donatori saranno risarciti dei loro soldi entro sette giorni lavorativi.