I famosi fascisti dello Zimbabwe

In un mondo la contrario potrebbe accadere che il titolo di Miss Zimbabwe lo vinca una ragazza bionda e bianca. Infatti è successo. Brooke Bruk-Jackson, modella di 21 anni, è stata incoronata regina di Bellezza del suo Paese, lo Zimbabwe, a sud del profondo sud dell'Africa. Prima o poi capita a tutti. Noi, campioni di civiltà, ci siamo arrivati molto prima. Nel 1996 abbiamo eletto Miss Italia Denny Méndez. Bella, nera e di Santo Domingo, ma con cittadinanza italiana. Quasi trent'anni fa ci eravamo già tolti dai coglioni le menate tipo "L'importante è che sia bella", "Non conta il colore della pelle ma la luce degli occhi", "Le razze non esistono, esiste l'amore fra i popoli"... Ah. Se è per questo l'Olanda, all'avanguardia nei diritti cibili, ha superato tutti a sinistra. A luglio ha fatto vincere una modella trans. Una Miss che biologicamente è un uomo. Difficile fare meglio. Comunque. In Zimbabwe la cosa ha scatenato polemiche. Può succedere. I neri, in un Paese la cui quota di popolazione bianca è il 2%, si sono sentiti discriminati (incredibile) e hanno protestato sui social: "Quella ragazza non ci rappresenta". Come un generale Vannacci qualsiasi. Scoprire che esistono razzisti neri, in Africa, che trattano Miss Zimbabwe come una Paola Egonu qualunque, non è bello. Ghettizzazione a parti inverse. Una volta era la Rhodesia...Domanda: non è che sono un po' fascisti anche là? Bisognerebbe segnalare la cosa a Repubblica. (Ed evitiamo la battutaccia, che il razzismo non ha colore).