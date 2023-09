I medici vogliono lasciar morire la bimba, i genitori implorano: "Merita una possibilità"

I suoi genitori hanno chiesto ai giudici dell'Alta Corte di dare un futuro alla loro bimba, impedendo ai medici del Queen's Medical Centre di Nottingham, in Inghilterra, di sospendere le cure che la tengono in vita, abbandonandola così al suo destino: la triste storia della piccola Indi sta facendo in queste ore il giro del web, toccando il cuore dei cittadini inglesi.

Da un lato il personale medico del nosocomio, che ritiene sia più umano lasciarla morire, dall'altra la mamma e il papà chiedono più tempo perché convinti che la piccola possa migliorare. Indi, di sei mesi d'età, combatte contro una malattia mitocondriale, ma ciò nonostante risponde agli stimoli e ha voglia di combattere, spiegano i genitori al Daily Mail.

"È una bambina forte e una vera combattente" , ha raccontato il padre Dean Gregory al quotidiano inglese, "merita una possibilità nella vita. L'ospedale vuole abbandonarla e per questo siamo decisamente inorriditi" . Ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Queen's Medical Center di Nottingham, la piccola è assistita con amore dai genitori e dalle sorelle maggiori.

Dean e Claire vivono nell'angoscia in attesa di venerdì, quando avrà luogo l'udienza legale che determinerà il destino della loro bambina. I medici del nosocomio di Nottingham riferiranno al giudice che è nel "miglior interesse" di Indi non ricevere cure per "sostenerla in vita" qualora le condizioni dovessero peggiorare ulteriormente.

Dopo aver creato appositamente una pagina GoFundMe, Dean Gregory ha raccontato la vicenda della sua bimba. "Indi è stata in ospedale per tutta la sua breve vita, e ha avuto alti e bassi" , ammette il papà, "ma durante le fasi più tranquille è stata in un reparto normale: era perfettamente in grado di respirare da sola e faceva i suoi versetti pieni di gioia".