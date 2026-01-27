Ice, il crollo social di Gregory Bovino: azzerati i follower dopo il post di Trump

Per la prima volta dopo 365 giorni di crescita ininterrotta l’account Instagram di Gregory Bovino, fino a ieri Commander Operation at large dell’ICE non ha guadagnato neanche un follower. Zero assoluto. È stato sufficiente che Donal Trump pubblicasse ieri pomeriggio sull’account Truth il post in cui annunciava che Tom Homan era in partenza per il Minnesota per capire che il destino professionale di Bovino a Minneapolis fosse definitivamente segnato.

Tom – ha scritto il presidente nel post “non è mai stato coinvolto in quella zona, ma conosce e apprezza molte persone. Tom è duro, ma giusto e riferirà direttamente a me”. Già da questo passaggio è apparsa evidente la volontà di Trump di tenersi il più possibile al riparo dalle durissime polemiche scoppiate in America dopo le uccisioni da parte degli agenti dell’ICE di Alex Pretti e prima ancora di Renée Nicole Good. Neanche una parola, un grazie di circostanza o un commiato formale per Bovino che è stato scaricato nell’indifferenza assoluta e che già ieri ha lasciato il Minnesota per ritorno a Los Angeles in California. Dietro quello zero registrato nella colonna dei nuovi follower, però c’è una pluralità di significati che possono essere interpretati in modo diverso.

Tra queste, c’è la diffusa percezione da parte degli americani che più di qualcosa nelle operazioni di controllo dell’immigrazione illegale da parte degli agenti sia andata storta. Tant’è nel momento in cui Bovino paga per tutti e tutto, l’emotività della rete rimane del tutto indifferente, quasi impassibile di fronte a un momento così significativo. In quello zero nei follower c’è il segnale che molta parte degli utenti aveva già scaricato il Commander at large dell’ICE. Del resto, era da più di un anno che l'account Instagram di Gregory Bovino continuava a incrementare i follower, da gennaio 2025 la progressione degli iscritti ha fatto aumentare il il fandom da 46.733 a 104.866 follower, quindi il numero è di fatto raddoppiato.

In questi mesi, poi, l'incremento giornaliero più sostanzioso si è registrato dall'11 al 13 giugno 2025, con una media di +1.003 nuovi follower, subito dopo le incursioni degli agenti fuori da alcuni centri commerciali a Los Angeles, che anche in quella circostanza hanno generato un vespaio di polemiche e manifestazioni di protesta.

Invece, ieri dopo la conferma della rimozione implicita e avvallata dallo dallo stesso Trump, nessun utente ha pensato di catapultarsi online per seguire i reel e post che Bovino avrebbe potuto pubblicare. Zero è la cifra che ha segnato la giornata più difficile per l’ex comandante.