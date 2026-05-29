Le Idf aprono il fuoco contro un aereo civile in Cisgiordania. "Scambiato per un drone"

L'Idf ha aperto il fuoco contro un aereo civile in volo sopra la Cisgiordania, scambiandolo per un drone. Lo riporta il Times of Israel, secondo cui l'incidente si è verificato dopo che i residenti dell'insediamento di Beit El hanno segnalato la presunta presenza di velivoli a pilotaggio remoto non identificati sopra la zona.
Sul fronte della guerra in Iran, l'agenzia iraniana Tasnim fa sapere che il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti "non è ancora definitivo". La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero "inesatte".
Israele spara contro un aereo civile in Cisgiordania: "Scambiato per un drone"
Incidente sfiorato nella notte nei cieli della Cisgiordania: Israele ha sparato contro un aereo civile, scambiandolo per un drone. Lo riferisce il Times of Israel. L'episodio è avvenuto dopo che i residenti dell'insediamento di Beit El hanno segnalato diversi droni non identificati in zona. Le truppe dell'Idf sono state inviate a perlustrare l'area e un contingente, credendo di aver individuato un drone, ha aperto il fuoco. In seguito è emerso che la rotta degli aerei in arrivo al Ben Gurion era stata spostata verso est, causando un volo relativamente basso sopra l'area di Beit El, il che potrebbe aver innescato le segnalazioni di droni. Non ci sono notizie di danni o feriti