Immagini choc dal Le Constellation: i pannelli del locale tenuti da stecche da biliardo

Prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno avvenuta all'interno del Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Già alcuni giorni fa era emerso un inquietante dettaglio, ossia che le condizioni del locale fossero tanto precarie che vi erano addirittura delle stecche da biliardo utilizzate per tenere attaccati al soffitto i pannelli di schiuma fonoassorbente.

In queste ultime ore un video di circa 8 secondi sta confermando questa terribile informazione. Nel filmato, acquisito dagli inquirenti nel corso della giornata di oggi (26 gennaio), si vedono proprio diverse stecche da biliardo poste verticalmente per puntellare i pannelli e tenerli in posizione. Le immagini, adesso a disposizione degli inquirenti, sono state girate da un cliente a metà dicembre 2025. In sostanza, le stecche venivano usate a mo' di supporto per tenere attaccati i pannelli al soffitto. Una soluzione di assoluta fortuna che chiaramente non aveva nulla a che spartire con le basilari norme di sicurezza. I pannelli, poi, sono risultati altamente infiammabili.

Più emergono dettagli, e più appare chiaro che la tragedia fosse annunciata da tempo. Oltre alle stecche da biliardo, nel video si viene mostrato anche il bancone del bar, la scala per raggiungere l'uscita e poi proprio il tavolo da biliardo. A quanto pare è stato un giovane a registrare tutto, e in queste ultime ore si è presentato in Procura per consegnare agli atti quanto immortalato in video. Il filmato è anche girato per un po' di tempo su Snapchat.

Questo nuovo elemento va ad aggiungersi alle tanteraccolte dagli inquirenti. Si fa sempre più grave, a questo punto, la posizione dei coniugi Moretti, ad oggi indagati per omicidio colposo.