Crans-Montana, la decisione del governo: "Ambasciatore rientrerà solo con collaborazione giudiziaria"

Rimangono tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Svizzera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferito da una nota di Palazzo Chigi, ha ricevuto oggi "l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti".

All'incontro hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l'avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, ed è stato deciso di "subordinare il rientro in Svizzera dell'ambasciatore all'avvio di un'effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all'immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate,

senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026". Il rappresentate di Roma a Berna incontrerà poi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con cui ha già avuto un primo confronto.