Incendia due palazzi, poi la folle corsa in auto e i fendenti col machete: la furia del siriano a Essen

Orrore in Germania, a Essen, dove un siriano di 41 anni sabato pomeriggio ha seminato il panico appiccando in fuoco in due edifici residenziali. Successivamente, è salito a bordo del suo furgone e ha sfondato le vetrine di alcuni negozi e, non pago, ha minacciato le persone con un machete. Sono 31 i feriti complessivi e, di questi, 17 sono gravi. Tra loro ci sono anche 2 bambini in pericolo di vita. Tutti i feriti sono stati causati dall'incendio, per la maggior parte si tratta di persone che hanno inalato fumo e che sono state intossicate per l'elevata esposizione.

Tutto sarebbe iniziato attorno alle 17, quando le fiamme hanno avvolto, a breve distanza di tempo, due edifici residenziali ad Altenessen e Stoppenberg. Il portavoce dei vigili del fuoco ha parlato di scene drammatiche nei luoghi dell'incendio. Bambini e donne sono stati visti sporgersi dalle finestre, coperti di fumo, che cercavano di sfuggire all'intossicazione, in quanto le vie di fuga erano tutte bloccate dalle fiamme. Fondamentale l'intervento dei residenti nei piani inferiori, che hanno disposto delle scale di fortuna per aiutare le persone dei piani superiori a sfuggire alle fiamme. Per i residenti dei piani più alti è stato necessario predisporre il tappeto elastico per attutire la caduta. Due bambini si trovavano nel piano mansardato dell'edificio ed è stato l'intervento più complicato. Tutti gli altri residenti sono stati salvati mediante la scala estensibile dei vigili del fuoco.

Le forze dell'ordine si sono immediatamente allertate per individuare il responsabile e hanno arrestato il siriano, residente a Essen, nei pressi del negozio di frutta e verdura sfondato con il furgone. Stanno indagando per verificare se possano esserci collegamenti tra i due eventi ma alcune fonti investigative sembrano non avere dubbi in merito.

Un portavoce della polizia ha detto alla Dpa che l'uomo era sospettato di aver appiccato gli incendi e di aver guidato il camion per le consegne contro i negozi. Il siriano è noto alle forze dell'ordine.