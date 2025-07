Chi è Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto

La ballerina Linda Martino, molto nota in Egitto per le sue esibizioni di danza del ventre, è stata arrestata dalle autorità locali con le accuse di offesa alla morale pubblica e incitamento alla dissolutezza nella società. L'annuncio è stato dato dai media del Paese, secondo i quali l'italiana è attualmente indagata per aver condiviso sui social video descritti come " indecenti " e " provocatori ". Nata da padre egiziano e madre italiana, Martino possiede la doppia cittadinanza e ha studiato economia e scienze politiche prima di dedicarsi alla danza. Secondo quanto riferito da Repubblica, sarebbe anche sposata con un italiano e avrebbe parenti in Veneto. Pare che l'arresto sia avvenuto circa 2 settimane fa: è a quel periodo che corrispondono gli ultimi video condivisi sul suo profilo social, esattamente il 21 giugno.

La sua notorietà nel Paese nordafricano si apprezza anche dal numero di follower che la seguono su Instagram, ben 2.2 milioni. Stando alle informazioni, piuttosto frammentarie, che sono state finora diramate, Martino potrebbe trascorrere in carcere almeno altre due settimane e non sarebbe nemmeno l'unica artista a essere rimasta imbrigliata nella rete della legge egiziana attualmente in vigore. Nell'ultimo anno sono state arrestate ben 5 ballerine specializzate in danza del ventre. L'ambasciata italiana si è ovviamente mossa tempestivamente per chiedere informazioni sull'arresto alle autorità de Il Cairo ma non sono state fornite spiegazioni adeguate, anche perché in base a quanto finora è stato reso noto, l'Egitto considera Martino una propria cittadina.

Nelle carte dell'accusa si legge che la ballerina " appariva con abiti indecenti, esponendo deliberatamente zone sensibili del corpo, in palese violazione della morale pubblica e dei valori sociali ".

Prima di lei, altre ballerine hanno subito diverse pene che vanno dai lavori forzati alla reclusione per un anno. Quei video pubblicati da Martino sarebbero stati comunque gli ultimi, o quasi, perché la ballerina aveva annunciato che sarebbe uscita di scena, interrompendo così una carriera di grande successo.