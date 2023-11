Ingoia un crocifisso e le resta incastrato in gola: bimba di dieci mesi sotto i ferri

Faticava a respirare, a causa di un crocifisso che aveva ingoiato e che le era rimasto nell'esofago. Ma al termine del delicato intervento chirurgico al quale è stata sottoposta, i medici sono riusciti ad estrarre il ciondolo: la piccola non è più in pericolo di vita. Protagonista della vicenda surreale che arriva dal Perù è una bimba di soli dieci mesi, che sta riprendendosi dopo aver rischiato grosso. A rendere noto l'episodio su Facebook è stato nelle scorse ore il Seguro Social de Salud de Perù - EsSalud, un'istituzione pubblica collegata al governo peruviano che si occupa di sicurezza sociale sanitaria. "I medici dell'ospedale Víctor Lazarte Echegaray hanno salvato una bambina di dieci mesi che aveva ingoiato un crocifisso - si legge nella nota di EsSalud - grazie all'intervento tempestivo e alla professionalità dei nostri medici, la piccola ora gode di vitalità".

Stando a quanto ricostruito, tutto è iniziato qualche giorno fa nella regione peruviana de La Libertad (che conta quasi due milioni di abitanti) dove la bambina vive insieme ai familiari. In un giorno all'apparenza come tanti altri, la piccola ha iniziato di punto in bianco a piangere. Un pianto fattosi sempre più forte e prolungato, al quale la madre non riusciva a dare una spiegazione. Intuiva come dietro le lacrime della neonata e le difficoltà respiratorie che mostrava ci fosse qualcosa di strano. Per togliersi ogni dubbio, sempre più preoccupata, l'ha portata al pronto soccorso dell'Ospedale Victor Lazarte Echegaray. E il motivo alla base dei pianti si è concretizzato durante la radiografia: all'interno dell'organismo della piccola c'era un crocifisso di metallo, di quelli che impreziosiscono una collana. Una scoperta che ha sorpreso in primis la madre, la quale non si sarebbe accorta di nulla: la bimba deve averlo ingerito durante un momento di disattenzione. Si è reso quindi necessario un intervento urgente in endoscopia.