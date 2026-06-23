Irrompe in un camper, stupra una tedesca e rischia di annegare: arrestato in Spagna un immigrato di 21 anni

È una storia dell’orrore quella che arriva dalla Spagna e, in particolare, da Almeria, nel sud del Paese. Chi può sta già godendo delle proprie ferie e le spiagge di questa parte di Spagna sono già prese d’assalto, così come i campeggi. I turisti più frequenti da queste parti sono inglesi, francesi e tedeschi ed è proprio una donna originaria della Germania la vittima di un brutale assalto sessuale perpetrato da un subsahariano di 21 anni alle 17.30 del pomeriggio di ieri.

La vittima, 44enne, stava riposando all’interno del suo camper quando lo straniero ha fatto irruzione armato di coltello e bastone. È riuscito a farle violenza sotto la minaccia del coltello ed è stato messo in fuga da un passante che, sentendo le urla della donna, ha tentato di fermarlo suonando il clacson del suo veicolo e urlando per attirare l’attenzione. Lo straniero, vedendosi scoperto, si è dato alla fuga: il passante ha allertato le forze dell’ordine e nel frattempo ha prestato soccorso alla vittima, mentre lo straniero cercava di far perdere le proprie tracce. In un primo momento ha provato a nascondersi nella boscaglia che cresce in zona, nei pressi del fiume Andarax ma, sentendo la pressione degli agenti, ha deciso di buttarsi in mare nonostante le condizioni meteo avverse.

È riuscito ad allontanarsi circa 100 metri dalla riva quando, non sapendo evidentemente nuotare, ha iniziato ad annaspare. Sono dovuti intervenire 5 poliziotti per trarlo in salvo ed evitare che affogasse e gli stessi agenti sono usciti dall’acqua feriti. Lo straniero è stato condotto in ospedale, dove si trova tutt’ora in stato di fermo con l’accusa di violenza sessuale, mentre le donna è stata trasferita in una clinica specializzata di Almeria dove è stato attivato il protocollo di cure per casi come questi, molto simile al Codice Rosso italiano. Ancora una volta un’aggressione sessuale vede come protagonista uno straniero e benché ci sia un’ideologia politica che nega l’esistenza di una persistenza di questi fenomeni causati da soggetti stranieri, le cronache raccontano il contrario. Non è chiaro se il 21enne sia regolare sul territorio o meno, se sia richiedente asilo o abbia lo status di rifugiato: quel che appare con sempre maggiore chiarezza è che l’Europa non è più un posto sicuro.