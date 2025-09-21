Kate e William: ecco perché non possono tenersi per mano

Ai più attenti non sarà di certo sfuggito un dettaglio in apparenza poco rilevante di alcune immagini tratte dalla visita di Donald Trump e Melania nel Regno Unito: mentre il presidente degli Stati Uniti teneva del mano la moglie, accanto a loro altrettanto non facevano i principi di Galles William e Kate. Alla base di questa scelta non c'è alcun motivo legato alla vita privata dei due coniugi, ma semplicemente il rispetto delle rigide norme del protocollo reale.

L'etichetta di corte impone ai membri della Royal Family di mantenere un certo contegno in pubblico, misurando le effusioni e i gesti di affetto: ciò in sostanza significa evitare non solo baci e abbracci, ma anche non tenersi per mano, In pubblico, e quindi dinanzi ai fotografi che non mancano mai in occasione di eventi speciali, i reali cercano di trasmettere un'immagine solenne della monarchia, mantenendo un distacco formale consono al loro ruolo istituzionale e non lasciandosi andare a gesti troppo espansivi.

In generale i componenti della famiglia reale evitano quindi il contatto fisico non richiesto, e anche lo scambio della stretta di mano avviene solo in circostanze molto specifiche: come segno di stima e rispetto nei confronti dell'ospite è di solito più appropriato un inchino o una riverenza formale, a seconda del genere e della preferenza personale. Gli stessi ospiti sono tenuti ad osservare questo rispettoso distacco, per cui non è appropriato cercare il contatto fisico coi membri della Royal Family.

A tal proposito, viene in mente a chi ha vissuto quegli anni un gesto d'affetto che Michael Jackson ebbe nei confronti dell'allora Principessa di Galles Diana durante un incontro nel backstage in occasione di un concerto tenuto a Londra nel 1988: il Re del Pop toccò il braccio di Lady D, venendo rimproverato dal principe Carlo. Il cantante si giustificò successivamente dichiarando di aver agito d'istinto senza ragionare a causa della grande emozione vissuta in quei momenti.

Al di fuori dei contesti ufficiali, invece Kate e William possono serenamente tenersi per mano e così fanno, come si può evincere dagli scatti "rubati" dai fotografi: un gesto

di complicità, tenerezza e supporto assolutamente naturale in una coppia come la loro, unita da tanti anni e provata dalle difficoltà e dai problemi di salute che la Principessa di Galles ha dovuto affrontare ultimamente.