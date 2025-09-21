Abbonati
Kate e William: ecco perché non possono tenersi per mano

La rigida etichetta di corte non consente di stare troppo vicini o scambiare effusioni in pubblico durante eventi ufficiali

Ai più attenti non sarà di certo sfuggito un dettaglio in apparenza poco rilevante di alcune immagini tratte dalla visita di Donald Trump e Melania nel Regno Unito: mentre il presidente degli Stati Uniti teneva del mano la moglie, accanto a loro altrettanto non facevano i principi di Galles William e Kate. Alla base di questa scelta non c'è alcun motivo legato alla vita privata dei due coniugi, ma semplicemente il rispetto delle rigide norme del protocollo reale.

Affari e Ucraina: Londra schiera Carlo per sedurre Trump (accolto come un re)

L'etichetta di corte impone ai membri della Royal Family di mantenere un certo contegno in pubblico, misurando le effusioni e i gesti di affetto: ciò in sostanza significa evitare non solo baci e abbracci, ma anche non tenersi per mano, In pubblico, e quindi dinanzi ai fotografi che non mancano mai in occasione di eventi speciali, i reali cercano di trasmettere un'immagine solenne della monarchia, mantenendo un distacco formale consono al loro ruolo istituzionale e non lasciandosi andare a gesti troppo espansivi.

In generale i componenti della famiglia reale evitano quindi il contatto fisico non richiesto, e anche lo scambio della stretta di mano avviene solo in circostanze molto specifiche: come segno di stima e rispetto nei confronti dell'ospite è di solito più appropriato un inchino o una riverenza formale, a seconda del genere e della preferenza personale. Gli stessi ospiti sono tenuti ad osservare questo rispettoso distacco, per cui non è appropriato cercare il contatto fisico coi membri della Royal Family.

A tal proposito, viene in mente a chi ha vissuto quegli anni un gesto d'affetto che Michael Jackson ebbe nei confronti dell'allora Principessa di Galles Diana durante un incontro nel backstage in occasione di un concerto tenuto a Londra nel 1988: il Re del Pop toccò il braccio di Lady D, venendo rimproverato dal principe Carlo. Il cantante si giustificò successivamente dichiarando di aver agito d'istinto senza ragionare a causa della grande emozione vissuta in quei momenti.

Al di fuori dei contesti ufficiali, invece Kate e William possono serenamente tenersi per mano e così fanno, come si può evincere dagli scatti "rubati" dai fotografi: un gesto

di complicità, tenerezza e supporto assolutamente naturale in una coppia come la loro, unita da tanti anni e provata dalle difficoltà e dai problemi di salute che la Principessa di Galles ha dovuto affrontare ultimamente.

