Il Kazakhstan lancia l'Astana International Forum, strumento di dialogo e cooperazione globale

Una piattaforma di dialogo per unire gli sforzi dei vari Paesi del mondo e affrontare le principali sfide globali. Mentre la comunità internazionale si muove verso un’era di crescente polarizzazione e divisione geopolitica, il Kazakhstan intende promuovere la cooperazione e il multilateralismo attraverso l’organizzazione della prima edizione dell’Astana International Forum. L’evento, ricco di ospiti e conferenze a tema, è in programma l’8 e il 9 giugno presso Astana, la capitale kazaka, ma potrà essere seguito da tutti gli interessati in streaming.

L’importanza dell’Astana International Forum

I partecipanti all’Astana International Forum, ovvero delegati di alto livello dei governi stranieri, organizzazioni internazionali, imprese e circoli accademici, sfrutteranno l’occasione offerta dal Kazakhstan per dialogare tra loro nel tentativo di trovare, insieme, soluzioni a questioni rilevanti del nostro tempo, come la scarsità di cibo, la sicurezza energetica e il cambiamento climatico. Quattro sono le aree chiave: politica estera e sicurezza internazionale; sviluppo internazionale e sostenibilità; energia e cambiamenti climatici; economia e finanza (qui il programma completo del Forum).

Tra gli speaker e gli ospiti troviamo profili di altissimo livello, come l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, Zeljka Cvijanovic, presidente della Bosnia Erzegovina, Abdulla Aripov, primo ministro dell’Uzbekistan, Kristalina Georgieva, Managing Director del Fondo Monetario Internazionale, l’ex presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e tantissimi altri nomi.

Il ruolo del Kazakhstan

" L’Astana International Forum è stato creato per rispondere alle sfide globali, dando priorità alla cooperazione come principio fondamentale del funzionamento del sistema internazionale. Il Kazakhstan ha una lunga storia di sviluppo di relazioni internazionali costruttive, fungendo da ponte tra Oriente e Occidente ", ha dichiarato Kassym-Jomart Tokayev, presidente del Kazakhstan.

Attraverso questo evento globale, volto a rinnovare la cultura del multilateralismo, Astana si pone importanti obiettivi, in primis quello di costruire nuovi ponti tra Oriente e Occidente, Nord e Sud del mondo.

Occasioni come l'Astana International Forum offrono al mondo intero l'opportunità di capire come collaborare per superare le principali sfide globali, le stesse che l'umanità deve affrontare, e che in generale rientrano in tre categorie interconnesse: economia, cambiamento climatico e relazioni internazionali.

Dall'economia all'emergenza climatica

Tra i dossier trattati troviamo la debole crescita economica, l'elevata inflazione, l'aumento dei prezzi dell'energia e i problemi critici della catena di approvvigionamento emersi in seguito alla pandemia di Covid-19 e ai conflitti mondiali, ostacoli che continuano a gettare un'ombra sulle prospettive economiche globali.

A gennaio, l’Fmi ha fatto sapere che l'economia globale è pronta a rallentare ulteriormente nei prossimi mesi, con una crescita prevista solo per il prossimo anno. La speranza, su questo fronte, può essere vista nei mercati emergenti, dove sono previsti tassi di crescita superiori alla media - circa il 4% - rispetto alle economie avanzate, che si espanderanno solo dell'1,2%. Ciò evidenzia l'importanza dei mercati emergenti per gli investitori in questo momento.

In secondo luogo, una preoccupazione crescente sia per le economie emergenti che per quelle avanzate è l'emergenza climatica che si sta manifestando in siccità, incendi e inondazioni sempre più intense. Ciò ha portato a crescenti preoccupazioni per la sicurezza alimentare e idrica nel sud del mondo, dove i Paesi devono allocare proporzioni maggiori del loro prodotto interno lordo per proteggere le loro popolazioni e le infrastrutture essenziali.

Dialogo e cooperazione

L'emergenza climatica sta acuendo il divario nord-sud e le disuguaglianze esistenti. Ed è questo il motivo per cui molti Paesi del Sud chiedono alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie globali di sbloccare più fondi per facilitare e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili.

La terza sfida del Forum consiste nel riconoscere la necessità di un dialogo globale aperto, franco e produttivo. Anche perché per il Kazakhstan è imperativo categorico rafforzare la cooperazione globale, e non rifiutarla. La diplomazia e la cooperazione sono la soluzione alle sfide comuni, mentre gli incontri globali che riuniscono molteplici partner internazionali sono il palcoscenico perfetto per facilitare il dialogo tra i Paesi.