L’incoronazione di Re Carlo III: segui la diretta

Il grande giorno è finalmente arrivato. Re Carlo III e la Regina Camilla stanno per scrivere una nuova pagina nella Storia del Regno Unito con la loro incoronazione. Reali e leader politici da tutto il mondo sono venuti ad assistere alla cerimonia e a rendere omaggio ai nuovi sovrani. Oggi la Corona brilla di una luce più sfavillante che mai. Gli occhi del mondo sono puntati sulla royal family. In questa giornata è impossibile non pensare all’eredità morale e spirituale della regina Elisabetta, raccolta da Re Carlo III. Mantenendo l’equilibrio fra tradizione e modernità Sua Maestà auspica di dar vita a un regno moderno e aperto, che non sia solo un periodo intermedio tra i magnifici 70 anni di Elisabetta II e l’epoca di là da venire del principe William.

L'arrivo del Re

Re Carlo III e Camilla sono arrivati a Buckingham Palace poco prima delle 11 (ora italiana). Alle 11.20 partirà la processione per l'Abbazia di Westminster, mentre alle 12 ora italiana è previsto l'inizio della cerimonia di incoronazione. I sovrani sono stati fotografati in auto ancora in abiti civili. Sua Maestà indossava un completo scuro, camicia bianca e cravatta blu con elementi bianchi. La coppia ha trascorso la notte nella residenza privata di Clarence House.

Sono arrivati all'Abbazia di Westminster, alle 11.14, gli ex primi ministri John Major e Tony Blair. C'è attesa per i reali stranieri. Il principe Andrea è stato avvistato mentre percorreva il Mall, la strada che unisce Buckingham Palace all'Admiralty Arch, fischiato dalla folla.

Arriva all'Abbazia il primo ministro britannico Rishi Sunak con la moglie. Da segnalare anche la presenza, dopo 500 anni, di un rappresentante del Papa nell'Abbazia di Westminster. Sarà, infatti, il cardinale pietro Parolin a rappresentare Papa Francesco, come ha reso noto la Sala Stampa vaticana. Infatti, quando la regina Elisabetta fu incoronata nel 1953, il rappresentante di Papa Pio XII in Gran Bretagna dovette seguire la cerimonia da una tribuna costruita fuori dalla dalla Cattedrale di Westminster (cattolica), che si trova a circa 400 metri dall'Abbazia.

La processione del Re

In perfetto orario, alle 11.20, è partita la carrozza reale con Carlo III e Camilla, diretta all'Abbazia. Sei cavalli bardati d'azzurro per le Loro Maestà vestite di bianco. I loro volti non mostrano alcuna emozione. I sovrani viaggiano sulla Diamond Jubilee State Coach. Stanno per percorrere, scortati dal Sovereign’s Escort e della Household Cavalry, il Mall, l’Admiralty Arch fino a Trafalgar Square, per poi arrivare a Whitehall e Parliament Street, passare per Parliament Square e Broad Sanctuary. Carlo e Camilla hanno iniziato a sorridere e a salutare la folla dopo un iniziale momento, forse dovuto ala grande emozione, di grande serietà, quasi impassibilità.

Alle 11.38 sono entrati nell'Abbazia il principe Harry, le principesse Eugenia e Beatrice e il principe Andrea, che indossa la veste ufficiale dell'Ordine della Giarrettiera. Subito dopo ha fatto il suo ingresso, in divisa, la principessa Anna, che ricopre il ruolo di Gold Stick in Waiting, aiutante di campo del Re. C'è grandissima attesa per l'arrivo dei principi del Galles, Willia e Kate e dei loro figli. Il principe George, infatti, sarà paggio d'onore del re. Il primogenito della coppia è il più giovane erede al trono ad assistere a un'incoronazione.

Prosegue la processione del Re. Carlo III è il 62esimo sovrano inglese a salire sul trono negli ultimi 1200 anni, il 40esimo a essere incoronato nell'Abbazia di Westminster e il più anziano.

Carlo e Camilla sono arrivati alla Porta Ovest dell'Abbazia alle 11.48, con un leggero anticipo. Sono in viaggio anche William e Kate. Il principe Harry ha preso posto in terza fila.

"Vengo per servire"

Nell'Abbazia di Westminster arrivano l'Arcivescovo di Canterbury e ha sfilato tra le due ali di folla la reliquia contenente i frammenti della "Vera Croce" donati da Papa Francesco.

Alle 1154 Re Carlo III entra nell'Abbazia seguito dai paggi, tra cui spicca il principe George. Sono arrivati anche Kate e William. Il principe indossa la divisa, la principessa non ha la tiara, ma una sorta di coroncina di fiori.

Sta sfilando la Corona di Sant'Edoardo, la Spada di Stato e le insegne regali. Lo scettro della Colomba, simbolo dello Spirito santo, viene portato dalla baronessa Floella Benjamin. Da notare che il mantello della Regina Camilla è nuovo. Re Carlo III appare sorridente e rilassato. La solennità del momento è incredibile, quasi indescrivibile. Dopo 70 anni sale sul trono d'Inghilterra un nuovo Re.

I sovrani si avvicinano all'altare sulle note del canto "I Was Glad", composto da Hubert Parry per l'incoronazione di Edoardo VII nel 1902. Carlo ha pronunciato la frase: "Vengo non per essere servito, ma per servire".

L'inizio della cerimonia

Al via la prima fase della cerionia, il Riconoscimento di Carlo come sovrano. Viene presentata la Bibbia su cui Carlo dovrà fare il giuramento.

Re Carlo dichiara di voler prestare giuramento. Mette la mano sulla Bibbia. Sua Maestà giura di regnare secondo la legge di Dio, nella misericordia, rispettando le consuetudini dei diversi popoli, di preservare la Chiesa anglicana. Il monarca firma il giuramento sulle note di "Prevent Us, O Lord", di William Byrd.

Re Carlo III ha letto la preghiera del Re. Dopo la lettura è tornato a sedersi sulla Chair of Estate, sulle note del "Gloria in excelsis Deo", coro in 4 voci di William Byrd. Ha appena preso la parola l'Arcivescovo di Canterbury. Ora è il momento della lettura, compiuta dal primo ministro Sunak e tratta dalle Lettere di San Paolo (Lettera ai Colossesi, Nuovo Testamento).

Il coro canta l'Alleluja di Debbie Wiseman, basato sul Salmo 47, dopo l'intervento del Decano della Cappella reale di Sua Maestà, Sarah Mullally, .

Inizia l'omelia dell'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.