Incoronazione Re Carlo: il programma della cerimonia giorno per giorno

Ormai ci siamo; è tutto pronto e anche Londra è in fermento in attesa della cerimonia che segnerà per sempre la storia della Corona inglese, l’incoronazione di re Carlo e della moglie, la regina Camilla. Sarà un lungo weekend di grande festa per la monarchia britannica che si presta ad assistere ad un evento storico che non accadeva da ben settant’anni; l’ultima volta, infatti, risale al 1953, quando venne incoronata la regina Elisabetta II, la madre di Carlo d’Inghilterra. Di seguito tutto il programma, giorno per giorno, dell’incoronazione.

Sabato 6 maggio

I preparativi per la processione che da Buckingham Palace raggiungerà l’Abbazia di Westminster partiranno alle ore 06.00 del mattino. Il corto che vedrà re Carlo e la regina Camilla a bordo della Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II - un veicolo molto più moderno e confortevole di quello utilizzato dalla regina per la sua incoronazione – avrà inizio alle ore 10.20 (le 11.20 in Italia). Dopo avere attraversato le strade principali londinesi in cui vi sarà la folla ad attenderli, raggiungeranno l’Abbazia di Westminster intorno alle ore 11.00 (le 12 in Italia). Sarà in quel momento che re Carlo farà il suo ingresso dalla Grande Porta Ovest e procederà lungo la navata centrale fino a raggiungere il centro dell’abbazia dove avverrà la vera e propria cerimonia di incoronazione. A presiedere la cerimonia, che durerà all’incirca due ore, sarà l’arcivescovo di Canterbury. Il primo ad essere incoronato sarà Carlo con un rituale molto specifico e complesso suddiviso in cinque diverse fasi: il riconoscimento (in cui il re verrà presentato a al “popolo” riunito nell'abbazia dall'arcivescovo di Canterbury); il giuramento (in cui il re si impegnerà a sostenere la legge e la chiesa d’Inghilterra durante il suo regno); l'unzione (in cui l’arcivescovo verserà olio sacro dall’ampolla – una fiaschetta d’oro – sul cucchiaino dell’incoronazione e poi ungerà re Carlo); l'investitura (il momento più importante, durante il quale l’ormai ufficialmente re indosserà la corona di Sant'Edoardo per la prima e unica volta nella sua vita); infine, l'intronizzazione: sarà a questo punto che re Carlo siederà sulla Coronation Chair con in mano i due scettri e con la corona di Sant’Edoardo sul capo. Anche la regina Camilla verrà incoronata con la corona della regina Mary.

Terminato il rituale vero e proprio, prenderà avvio nuovamente il corteo in cui – questa volta a bordo di un’altra carrozza, la Gold State Coach, utilizzata per ogni incoronazione di un monarca britannico a partire dal 1830 – il re, la regina e la famiglia reale sfileranno per le strade di Londra per raggiungere Buckingham Palace per dare il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale. Per il corteo, però, il sovrano dovrà effettuare un cambio corona e indossare l'Imperial State Crown.

Per concludere le celebrazioni della giornata di sabato, è prevista un’esibizione delle Frecce Rosse; una tradizione che risale all'incoronazione di Edoardo VII nel 1902 ed è stata ripetuta anche da Elisabetta II nel 1953.

Domenica 7 maggio

Come ben sappiamo, i festeggiamenti per il grande evento non si limiteranno alla giornata del 6 maggio, ma proseguiranno anche nei due giorni successivi. Infatti, proprio nella giornata di domenica è previsto uno degli eventi più attesi in assoluto: il Coronation Concert al Castello di Windsor. Un evento aperto al pubblico in cui i sovrani – insieme agli spettatori – assisteranno ad una grande spettacolo, organizzato e trasmesso dalla Bbc. Per l’occasione, sono attesi tantissimi ospiti da Kate Perry ad Andrea Bocelli, a Lionel Richie, ai Take That. E ancora, confermati anche Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ del club Pete Tong; il pianista di fama mondiale Lang Lang e la recente vincitrice di "The Piano" Lucy e la star di Bollywood Sonam Kapoor. Tra gli ultimissimi che sono stati annunciati anche Tom Cruise, Nicole Scherzinger e Winnie The Pooh. Insomma, una vera e propria festa; tuttavia, anche chi non seguirà il concerto nel frattempo, avrò comunque da fare dal momento che per le strade di Londra ci saranno pic nic, party e feste di quartiere in occasione del Coronation Big Lunch.

Lunedì 8 maggio

L’ultimo giorno di festeggiamenti ufficiali è previsto per la giornatà di lunedì che è stata proclamata festa nazionale. Nel giorno del The Big Help Out sarà tutto dedicato al volontariato; infatti, è stato chiesto ai britannici di festeggiare facendo una donazione a un ente di beneficenza locale. La gornata è stata organizzata da diverse associazioni tra cui il Royal Voluntary Service, gli Scouts, la Together Coalition e il National Trust.