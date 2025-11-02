L'assalto, le coltellate, il sangue: l'orrore nei racconti di chi era sul treno per Londra

Centinaia di persone, nella tarda serata di sabato 1 novembre, hanno vissuto un incubo sul treno della Lner che le stava portando a Londra, nei pressi di Huntingdon. Almeno due persone, poste in stato di arresto, hanno accoltellato chiunque avessero davanti, senza esitazione e senza ragione. Ci sono 10 feriti, di questi 9 versano in gravi condizioni. Le autorità chiedono di evitare "speculazioni" su quanto accaduto e non forniscono informazioni dettagliate: dopo aver accennato a un possibile "attacco terroristico" hanno ritrattato e porta avanti la linea del "grave incidente". La polizia non ha identificato i sospetti né ha rivelato un movente, ma ha detto che la polizia antiterrorismo sta supportando l'indagine.
Un uomo che viaggiava su quel treno ha raccontato di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione, "si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'". Un altro ha riferito che "erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito". Vista la serata, un altro testimone ha pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi i passeggeri hanno iniziato a spingere attraverso il vagone, e la sua mano è rimasta "coperta di sangue" versato sul sedile a cui era appoggiato.
Numerosi passeggeri terrorizzati hanno trovato rifugio dentro i bagni del treno mentre era in corso l'attacco. "C'era sangue dappertutto, è stata una scena terribile, davvero violenta. Sembrava qualcosa tratto da un film. Non sembrava reale e ha scatenato solo puro panico a bordo. Gli spettatori scioccati erano scossi e traumatizzati", ha dichiarato un testimone a The Sun. "La polizia armata stava puntando il sospetto mentre scendevamo dal treno. Ho chiesto che aspetto avesse e hanno detto che era un maschio nero vestito di nero.Nella parte posteriore della stazione, la gente ha iniziato a gridare 'giù, giù', e lui brandiva un coltello piuttosto grande. Poi lo hanno immobilizzato, penso che sia stato un taser a prenderlo alla fine", ha aggiunto un altro testimone.