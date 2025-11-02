L'assalto, le coltellate, il sangue: l'orrore nei racconti di chi era sul treno per Londra

Centinaia di persone, nella tarda serata di sabato 1 novembre, hanno vissuto un incubo sul treno della Lner che le stava portando a Londra, nei pressi di Huntingdon. Almeno due persone, poste in stato di arresto, hanno accoltellato chiunque avessero davanti, senza esitazione e senza ragione. Ci sono 10 feriti, di questi 9 versano in gravi condizioni. Le autorità chiedono di evitare "speculazioni" su quanto accaduto e non forniscono informazioni dettagliate: dopo aver accennato a un possibile "attacco terroristico" hanno ritrattato e porta avanti la linea del "grave incidente". La polizia non ha identificato i sospetti né ha rivelato un movente, ma ha detto che la polizia antiterrorismo sta supportando l'indagine.

Un uomo che viaggiava su quel treno ha raccontato di aver visto una persona " coperta di sangue " che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione, " si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato' ". Un altro ha riferito che " erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito ". Vista la serata, un altro testimone ha pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi i passeggeri hanno iniziato a spingere attraverso il vagone, e la sua mano è rimasta " coperta di sangue " versato sul sedile a cui era appoggiato.